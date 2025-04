Nie będzie zażalenia komisji śledczej na postanowienie sądu okręgowego, który przed tygodniem odrzucił jej wniosek o aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, jeszcze dziś ma o tym poinformować przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.

/RMF FM Jak dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, po przegranej w sądzie komisja nie chce powtórzyć porażki w sądzie apelacyjnym. Dlatego komisja nie złoży zażalenia na ubiegłotygodniową decyzję sądu o odrzuceniu wniosku o aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości. Zamiast tego Zbigniew Ziobro ma być ponownie wezwany na przesłuchanie 24 kwietnia na godz. 14:00.

Jak sąd uzasadnił odrzucenie wniosku o areszt dla Ziobry?

Tydzień temu Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku komisji ds. Pegasusa o areszt dla Zbigniewa Ziobry . Wtedy Magdalena Sroka zapowiadała, że komisja będzie składać apelację. Zdaniem sądu informacje przekazywane i przez policję, i przez Straż Marszałkowską były tego rodzaju, że komisja mogła przystąpić do czynności przesłuchania pana Ziobry, a odstąpiła od tej czynności (...). Sąd uznał, że nie ma podstaw prawnych do uwzględnienia wniosku komisji, ale również odniósł się do postawy pana Ziobry, którą uznał za wysoce naganną - mówiła wówczas rzeczniczka sądu ds. karnych Anna Ptaszek. Jak czytamy w uzasadnieniu sądu, sejmowa komisja śledcza rozpoczęła posiedzenie o godz. 10:30, a o godz. 10:28 Straż Marszałkowska została poinformowana przez policję o zatrzymaniu świadka."O godz. 10:29 poinformowano przedstawicieli komisji, że konwój jest w trakcie realizacji. Wjazd konwoju ze świadkiem do budynku Sejmu nastąpił o godz. 10:42, zaś wprowadzenie świadka do pomieszczenia bezpośrednio przylegającego do sali obrad komisji odbyło się o godz. 10:45, o czym Straż Marszałkowska poinformowała komisję. W toku posiedzenia o godz. 10:45 odbyło się głosowanie w sprawie podjęcia uchwały komisji śledczej w przedmiocie wystąpienia do sądu z wnioskiem o areszt oraz w sprawie wystąpienia do Prokuratora Generalnego o złożenie do Sejmu wniosku o wyrażenie zgody na aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry. Przewodnicząca komisji śledczej o godz. 10:46 zamknęła posiedzenie komisji" - wskazano w tym uzasadnieniu. Jak podkreślił orzekający w tej sprawie sędzia Tomasz Grochowicz, "nie ma wątpliwości, że świadek Zbigniew Ziobro został 31 stycznia skutecznie doprowadzony przed komisję sejmową, a nastąpiło to jeszcze przed zakończeniem posiedzenia komisji". "Nie ma również wątpliwości, że członkowie komisji, a w szczególności jej przewodnicząca, mieli bieżące informacje o realizacji zatrzymania i doprowadzenia świadka, o skutecznym jego zatrzymaniu i przewożeniu do gmachu Sejmu RP"- dodał.

Powód wniosku o areszt

Przesłuchanie byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości miało odbyć się 31 stycznia o godz. 10:30. Ponieważ już kilkukrotnie się nie stawił - tym razem była to piąta próba przesłuchania - Sąd Okręgowy w Warszawie wyraził zgodę na jego zatrzymanie, by mógł zostać doprowadzony na posiedzenie komisji śledczej. Policja zatrzymała Ziobrę 31 stycznia, gdy skończył udzielać wywiadu w siedzibie Telewizji Republika. Do godz. 10:30 nie pojawił się w sali obrad, dlatego komisja uznała jego doprowadzenie za nieskuteczne i zdecydowała o wniosku o areszt.