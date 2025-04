"Wstańcie z kanapy i idźcie zmieniać świat". "Róbcie raban, wykrzyczcie, nie tyle waszymi głosami, ile waszym życiem i sercem, tę prawdę: Chrystus żyje!". Zmarły w Poniedziałek Wielkanocny papież Franciszek kierował te słowa do młodzieży. Ojciec Święty znany był z ciekawych, czasem niecodziennych, ale zapadających w pamięć sformułowań. W poniższym tekście zebraliśmy dla Was kilka z nich.

Papież Franciszek tuż po wyborze na Stolicę Piotrową / AFP PHOTO / OSSERVATORE ROMANO / East News

"Smutek to wirus, który zaraża i blokuje wszystko"

Smutek to wirus, który zaraża i blokuje wszystko, który zamyka wszelkie drzwi, który uniemożliwia rozpoczęcie życia na nowo, ponowny start - mówił papież Franciszek podczas mszy świętej w 2016 r., w trakcie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Tajemnica radości: nie gasić pięknej ciekawości, ale zaangażować się, aby życie nie było zamknięte w szufladzie - dodawał.

Papież, nawiązując do historii zwierzchnika celników Zacheusza, który wszedł na drzewo, by zobaczyć Chrystusa, powiedział, że "Zacheusz był osobą publiczną; wiedział, że próbując wspiąć się na drzewo, on, przywódca, człowiek władzy, stanie się śmiesznym w oczach wszystkich. Niemniej przezwyciężył wstyd, ponieważ silniejsza była ciekawość Jezusa".

"Ewangelia to żywa księga Bożego miłosierdzia"

Ewangelia to żywa księga Bożego miłosierdzia, którą trzeba nieustannie czytać i odczytywać na nowo, pozostaje księgą otwartą, do której pisania jesteśmy powołani - mówił Franciszek w trakcie ŚDM, gdy odprawiał mszę świętą w Łagiewnikach.

Jezus, poszukuje serc otwartych i delikatnych wobec słabych - w żadnym wypadku surowych, twardych; serc uległych i przejrzystych, które nie udają wobec tych, którzy mają w Kościele zadanie wskazywania drogi - przypominał biskup Rzymu.

"Zmartwychwstanie jest podobne do małych zalążków światła"

Papież Franciszek, choć nie osobiście, a za pośrednictwem kardynała Giovanniego Battisty Re, kierował słowa do wiernych na dwa dni przed śmiercią, w Wielką Sobotę podczas mszy Wigilii Paschalnej.

Pascha Pana nie jest wydarzeniem spektakularnym, którym Bóg afirmuje samego siebie i zobowiązuje do wiary w niego. (...) Zmartwychwstanie jest podobne do małych zalążków światła, które torują sobie drogę stopniowo, bez robienia hałasu, czasem wciąż zagrożone przez noc i niewiarę - przekazał papież.

Franciszek wezwał: Niech nadzieja Wielkanocy zakiełkuje w naszym życiu i w świecie. Kiedy wciąż odczuwamy ciężar śmierci w naszych sercach, kiedy widzimy, jak mroki zła kontynuują swój hałaśliwy marsz przez świat, kiedy czujemy płonące w naszym ciele i w naszym społeczeństwie rany egoizmu czy przemocy, nie traćmy ducha.

"Małżeństwo, w którym nie ma kłótni, jest trochę nudne"

Małżeństwo, w którym nie ma kłótni, jest trochę nudne - mówił papież w 2018 r. w Watykanie.

Niech latają talerze, ale sekret polega na tym, aby godzić się na koniec dnia, a do tego wystarczy czułość - podkreślał. Jak zaznaczył, trzeba to robić szybko, bo następnego dnia jest już "zimna wojna" z powodu wzajemnej urazy.

Kiedy chrześcijanie, mężczyzna i kobieta, łączą się w więzi małżeńskiej, łaska Pana uzdalnia ich do tego, by dobrowolnie przyrzec sobie nawzajem miłość wyłączną i trwałą - mówił. Ryzykujcie, bo małżeństwo to także ryzyko, ale ryzyko, które jest tego warte - radził następca świętego Piotra.

"Broń nigdy nie przynosi pokoju"

Proszę, odmawiajmy codziennie różaniec, modląc się o pokój. I módlmy się za odpowiedzialnych za narody, aby nie utracili intuicji ludzi, którzy chcą pokoju i wiedzą dobrze, że broń nigdy go nie przynosi - mówił papież w 2022 r.

Stan wojny to coś znacznie bardziej uniwersalnego, poważnego i nie ma dobrych i złych. Jesteśmy wszyscy zaangażowani i tego musimy się nauczyć - uważał Franciszek.

"Wchodzę w wiek podeszły i się temu nie opieram"

Wchodzę w wiek podeszły i się temu nie opieram. Przygotowuje się do tego, a nie chce być winem kwaśnym, tylko dojrzałym. Zgorzknienie starca jest czymś najgorszym. To droga, z której nie ma powrotu - mówił papież w wypowiedzi cytowanej przez portal Deon.

Czym jest to życie wieczne?

Czym jest to życie wieczne? Jest niezmierzoną i bezinteresowną miłością Ojca, którą Jezus ofiarował na krzyżu, oddając swoje życie dla naszego zbawienia. Ta miłość przez działanie Ducha Świętego opromieniła nowym światłem ziemię i każde ludzkie serce, które ją przyjmie, światło, które odkrywa ciemne zakątki, zatwardziałości, które uniemożliwiają nam przyniesienie dobrych owoców miłości i miłosierdzia - tłumaczył Ojciec Święty.

O powołaniu do stania na straży stworzenia

Powołanie do stania na straży stworzenia nie dotyczy wyłącznie chrześcijan, lecz ma wymiar ogólnoludzki - uważał Franciszek. Jest to strzeżenie ludzi, troszczenie się z miłością o wszystkich, każdą osobę, zwłaszcza o dzieci i osoby starsze, o tych, którzy są istotami najbardziej kruchymi i często znajdują się na obrzeżach naszych serc - mówił w 2013 r.

"Wstańcie z kanapy i idźcie zmieniać świat"

Wstańcie z kanapy i idźcie zmieniać świat. (...) Róbcie raban, wykrzyczcie, nie tyle waszymi głosami, ile waszym życiem i sercem, tę prawdę: Chrystus żyje! - to słowa papieża Franciszka do młodzieży, które co prawda były często cytowane, ale nie zawsze dobrze zrozumiane.

