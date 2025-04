Sobota będzie w Polsce dniem żałoby narodowej. Wprowadzono ją w związku z pogrzebem papieża Franciszka, który odbędzie się tego dnia w Watykanie. Co w praktyce oznacza wprowadzenie żałoby narodowej? Czy w sobotę będą odbywać się mecze, koncerty i inne imprezy masowe? Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje w tej sprawie.

Sobota będzie w Polsce dniem żałoby narodowej w związku z pogrzebem papieża Franciszka / Marcin Obara / PAP

Żałoba narodowa w Polsce. Jakie zapisy są w rozporządzeniu prezydenta?

Jak będzie wyglądać sobotnia żałoba narodowa, wprowadzona w związku z pogrzebem papieża Franciszka? By poznać odpowiedź na to pytanie, warto zajrzeć do źródła, czyli rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie.



Rozporządzenie ws. żałoby narodowej można znaleźć w Dzienniku Ustaw . To bardzo krótki dokument. Mieści się na jednej stronie formatu A4 i składa zaledwie z czterech paragrafów.

Pierwszy paragraf rozporządzenia dotyczy samego faktu wprowadzenia żałoby narodowej. "Oddając hołd i wyrażając żal w związku ze śmiercią Jego Świątobliwości Papieża Franciszka zarządzam wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 26 kwietnia 2025 r." - pisze prezydent Andrzej Duda.

W kolejnym paragrafie znajdujemy informację o tym, że w sobotę flagi RP zostaną opuszczone do połowy masztu. Dotyczy to siedzib władz państwa, organów samorządu itp.

Trzeci paragraf rozporządzenia odnosi się do funkcjonowania mediów w dniu żałoby narodowej. Stwierdzenia w nim zawarte są dość ogólnikowe i dają nadawcom publicznym i komercyjnym duże pole manewru. Prezydent zobowiązuje ich do uwzględnienia w czasie trwania żałoby narodowej potrzeby uczczenia pamięci Franciszka. Co to w praktyce oznacza? Np. zmiany w ramówkach i rezygnację z planowanych w tym dniu audycji rozrywkowych czy transmitowanie uroczystości, które odbędą się w Watykanie.

Ostatni paragraf prezydenckiego rozporządzenia informuje nas o tym, że wchodzi ono w życie z dniem ogłoszenia, czyli 23 kwietnia.

Co z kwestiami nieuregulowanymi przez prezydenckie rozporządzenie? Żałoba narodowa kojarzy się nam z odwoływaniem imprez masowych, przenoszeniem koncertów itp. Czy tego trzeba spodziewać się również w najbliższą sobotę? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w kolejnych akapitach.

Co z meczami piłkarskimi w dniu żałoby narodowej?

Kibice piłkarscy z pewnością zadają sobie pytanie, czy w związku z żałobą narodową zaplanowane na sobotę mecze się odbędą. Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w komunikacie opublikowanym na stronach Polskiego Związku Piłki Nożnej.

"Polski Związek Piłki Nożnej oraz Ekstraklasa S.A., w związku z ogłoszeniem żałoby narodowej w dniu uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka, które odbędą się w sobotę, 26 kwietnia 2025 roku, informują, że sobotnie mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy oraz mecze wszystkich klas rozgrywkowych prowadzonych przez PZPN zostaną poprzedzone minutą ciszy" - podkreślono.



W komunikacie czytamy również, że sobotnie spotkania mają mieć "godny i stonowany charakter".

Żałoba narodowa: Co z koncertami, spektaklami itp.?

Weekend to czas, gdy wielu z nas decyduje się na wyjście do kina, teatru czy na koncert ulubionego zespołu, na który czekamy od miesięcy. Czy w najbliższą sobotę będzie to możliwe?

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, prezydenckie rozporządzenie w żaden sposób nie reguluje kwestii organizacji imprez masowych. W tej sytuacji wszystko zależy więc od organizatorów i artystów. Warto więc na bieżąco sprawdzać informacje o poszczególnych wydarzeniach - np. w mediach społecznościowych.

Zespół Kwiat Jabłoni poinformował, że jego koncert w krakowskiej Tauron Arenie odbędzie się w sobotę zgodnie z planem. "Muzycy i fani zespołu żałobę narodową uczczą minutą ciszy przed specjalnie wybraną piosenką podczas koncertu" - czytamy w komunikacie.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku koncertu "Tysiąclecie Korony Polskiej", który miał się odbyć w sobotę na Błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Ze względu na żałobę narodową został on przeniesiony na niedzielę.

Jak w dniu żałoby narodowej będą funkcjonować teatry? Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poinformował o odwołaniu planowanego na 26 kwietnia spektaklu "Smok". Z kolei warszawski Teatr 6. piętro w sobotę zagra spektakle zgodnie z repertuarem. Jaki stąd wniosek? Tak jak w przypadku koncertów, warto poszukać informacji o planach na sobotę na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych konkretnej instytucji kultury.

Co z funkcjonowaniem sklepów w dniu żałoby narodowej?

Choć może się to wydawać dziwne, część internautów obawia się ewentualnych ograniczeń w funkcjonowaniu sklepów w związku z żałobą narodową. Takie obawy są absolutnie bezzasadne.

26 kwietnia sklepy będą funkcjonować normalnie - tak jak w każdą sobotę.