Jak mieszkańcy Argentyny reagują na śmierć swojego słynnego rodaka - papieża Franciszka? Z jakich postaw i gestów będą go pamiętać? Piotr Salak rozmawiał o tym w Radiu RMF24 z Katarzyną Kańtor, Polką mieszkającą w Tucuman w Argentynie.

Wzruszona kobieta przy portrecie papieża Franciszka w bazylice San Jose de Flores w Buenos Aires / Luis ROBAYO/AFP / East News

Wielki smutek. Nikt się nie spodziewał. Wszyscy raczej mieli nadzieję, że zdrowie papieża się polepszy - mówiła w Radiu RMF24 Katarzyna Kańtor, opisując pierwsze reakcje Argentyńczyków na śmierć ich znanego na całym świecie rodaka.

Ludzie idą do kościołów składać kwiaty. Media społecznościowe są pełne postów i informacji o papieżu. Wspomina się jego życie i dzieło. Wszystko to, co zrobił dla Kościoła, dla Argentyny - opisywała Polka mieszkająca w Tucuman w Argentynie.

Rozmówczyni Piotra Salaka podkreślała, że Argentyńczycy byli dumni z Franciszka. Mówiono, że jest skromny jak Argentyńczycy. Zawsze się podkreślało jego prostotę i bliskość wobec ludzi. Wspominano, że zawsze pamiętał o ubogich, bo już jako kardynał w Buenos Aires znany był z podróżowania komunikacją miejską i codziennej pracy w dzielnicach biedy - wyliczała. Zwróciła też uwagę, że Franciszek w różny sposób odwoływał się do symboli typowych dla kultury swojej ojczyzny.

Papież Franciszek nie żyje / Mateusz Krymski , Adam Ziemienowicz / PAP

Mówiło się, że jest to papież globalny, ale zawsze z yerba mate w ręku - stwierdziła Katarzyna Kańtor w Radiu RMF24. Opowiedziała też o swoich rozmowach ze znajomymi Argentyńczykami, których tematem był pontyfikat Franciszka.

Zawsze go podziwiali i cieszyli się. Zawsze była taka wielka nadzieja, że on wniesie nowe spojrzenie do Kościoła - wspominała Polka mieszkająca w Argentynie.

W Kościele argentyńskim to nastawienie na ubogich, ta prostota jest bardzo charakterystyczna i zawsze była. Wszyscy mieli wielką nadzieję, że papież będzie potrafił przenieść do Kościoła globalnego tego właśnie ducha prostoty i franciszkańskiej miłości do ubogich - podsumowała Kańtor w Radiu RMF24.