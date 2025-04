09:34

Do maksimum są zaostrzone środki bezpieczeństwa ze względu na obecność wielu światowych przywódców. Ciekawostką jest to, że podczas pogrzebu papieża po raz pierwszy od zaprzysiężenia Trumpa - czyli od 20 stycznia - spotkają się własnie Donald Trump i Joe Biden.

Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, przypomina, że Franciszek miał dobre relacje z Bidenem i "stawiał do pionu" amerykańskich biskupów, którzy wzywali do tego, by Bidenowi nie udzielać komunii. Biden w każdy weekend był w kościele, nie zajmował stanowiska wobec aborcji, broniąc obowiązujących przepisów. Za to Franciszek z Trumpem miał problem. Przywódcy państw spotkali się po raz pierwszy oficjalnie w maju 2017 roku. Z tego spotkania pochodzi zdjęcie, które później stało się memem, ze względu na różnice w wyrazie twarzy obu przywódców - szeroko uśmiechnięty Trump i daleki od uśmiechu Franciszek, choć podobno nie doszło wówczas do żadnych szczególnych tarć.