Oscary zostaną przyznane po raz 92, podczas uroczystej gali w Dolby Theatre w Hollywood.



Obecnie wyróżnienia są przyznawane w 24 kategoriach. Nagrodą jest statuetka stylizowana na rycerza, który opiera się na dwuręcznym mieczu, stojąc na mającej pięć szprych rolce filmu.

Zgodnie z tradycją - wśród wręczających Oscary znajdą się ubiegłoroczni zwycięzcy w kategoriach aktorskich. To Mahershala Ali, Olivia Colman, Regina King i Rami Malek. W ujawnionej teraz grupie gwiazd, które wystąpią na gali w roli prezenterów, znaleźli się: Zazie Beetz, Timothee Chalamet, Will Ferrell, Gal Gadot, Mindy Kaling, Julia Louis-Dreyfus, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Mark Ruffalo, Kelly Marie Tran i Kristen Wiig.

Podobnie jak rok temu - nie będzie prowadzącego.

Gdzie oglądać Oscary 2020?

W USA gala rozdania Oscarów będzie transmitowana w telewizji ABC.



Polscy widzowie będą mogli obejrzeć ceremonię na żywo na antenie Canal+.



"Joker" z największą liczbą nominacji

Na najwięcej statuetek może liczyć "Joker" w reżyserii Todda Philipsa. To opowieść o najsłynniejszym psychopacie w historii popkultury, granym przez Joaquina Phoenixa.

"Joker" ma szansę na statuetki m.in. w kategoriach: najlepszy film, najlepszy reżyser, aktor i scenariusz adaptowany.



Po 10 nominacji mają filmy "Irlandczyk" Martina Scorsese, "1917" Sama Mendesa oraz "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino.

Każdy z tych obrazów jest nominowany w kategoriach najlepszy film, reżyser, zdjęcia i scenografia. Obraz Mendesa będzie ubiegać się także o nagrody m.in. za scenariusz oryginalny, montaż dźwięku i dźwięk. Dzieło Scorsese ma szanse na statuetki m.in. za efekty specjalne i montaż, a także dla najlepszego aktora drugoplanowego (Al Pacino i Joe Pesci). Na statuetki w kategoriach aktorskich mogą liczyć także twórcy "Pewnego razu... w Hollywood". Leonardo DiCaprio nominowano w kategorii najlepszy aktor, a Brada Pitta - za kreację drugoplanową.



Szansę na 6 Oscarów mają: "Historia małżeńska", "Małe kobietki", "Jojo Rabbit" i "Parasite". Pierwszy z tych filmów jest nominowany m.in. za najlepszy film, scenariusz oryginalny, a także w kategoriach aktorskich (Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern). "Małe kobietki" Grety Gerwig są nominowane m.in. w kategoriach najlepszy film, aktorka - Saoirse Ronan, aktorka drugoplanowa - Florence Pugh, kostiumy i muzyka. Twórcy "Jojo Rabbit" Taiki Waititiego są nominowani m.in. za scenografię, kostiumy, montaż i w kategorii aktorka drugoplanowa (Scarlett Johansson). "Parasite" Bonga Joon-ho może zgarnąć statuetkę m.in. za najlepszy film i reżyserię. Jest także rywalem polskiego filmu - "Bożego Ciała" w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

"Boże Ciało" z nominacją

W tym roku - podobnie jak w poprzednim - mamy oscarowy polski akcent. Do Oscara, w kategorii najlepszy film międzynarodowy, nominowane jest "Boże Ciało".

Film w reż. Jana Komasy opowiada historię dwudziestoletniego Daniela (w tej roli Bartosz Bielenia), który podczas pobytu w zakładzie poprawczym zaczyna snuć marzenia o byciu księdzem. Warunkowo zwolniony chłopak zostaje skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Nowy rozdział życia postanawia rozpocząć od wizyty w miejscowym kościele, podczas której omyłkowo zostaje wzięty za księdza i zaprowadzony na plebanię. Daniel, konsekwentnie udając księdza, zaprzyjaźnia się z proboszczem (Zdzisław Wardejn). Duchowny prosi go, by pod jego nieobecność sprawował posługę kapłańską w parafii.

W obsadzie znaleźli się także m.in. Tomasz Ziętek, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Łukasz Simlat i Leszek Lichota.

Autorem scenariusza jest Mateusz Pacewicz, a zdjęć - Piotr Sobociński Jr.

Muzykę do filmu skomponował duet Evgueni i Sacha Galperine, którzy odpowiadali za muzykę do takich filmów, jak m.in. "Przeszłość" Asghara Farhadiego i "Dzięki Bogu" Francois Ozona.

Konkurenci polskiego filmu

"Boże Ciało" w kategorii najlepszy film międzynarodowy powalczy też z następującymi obrazami: "Kraina miodu" Ljubomira Stefanowa i Tamary Kotewskiej, zdobywca canneńskiej Złotej Palmy "Parasite" Bonga Joon-ho, uhonorowani w Cannes Nagrodą Specjalną Jury "Nędznicy" Ladja Ly (Francja) oraz "Ból i blask" Pedro Almodovara, który przyniósł grającemu w nim główną rolę Antonio Banderasowi nagrodę w Cannes dla najlepszego aktora.



Przypomnijmy, że w ubiegłym roku do Oscara była nominowana "Zimna wojna" w reż. Pawła Pawlikowskiego. Film był nominowany do Oscara w trzech kategoriach. Obraz miał szansę na statuetki w kategorii "najlepszy film nieanglojęzyczny", "najlepszy reżyser" i "najlepsze zdjęcia". Ostatecznie statuetki za najlepsze zdjęcia, reżyserię i dla filmu nieanglojęzycznego zgarnęła "Roma" Alfonso Cuarona.

Polskie akcenty

Dotychczas polskie produkcje znalazły się w gronie nominowanych w kategorii nalepszy film nieanglojęzyczny (w tym roku międzynarodowy) 12 razy - pierwszy raz w 1964 roku ("Nóż w wodzie" Romana Polańskiego), ostatni - w tym roku ("Boże Ciało" Jana Komasy). Film "Ida" Pawła Pawlikowskiego jest pierwszym polskim filmem i jak dotąd jedynym, który zwyciężył w tej kategorii.



Biorąc pod uwagę wszystkie kategorie, w ciągu 91 lat Polacy otrzymywali Oscary 13 razy. Byli to:



1942: Leopold Stokowski - specjalny Oscar za muzykę do filmu animowanego "Fantazja" Walta Disneya

1954: Bronisław Kaper - Oscar za muzykę do filmu "Lili"

1978/1990: Stefan Kudelski - Oscar za zasługi i honorowa nagroda Gordona E. Sawyera

1983: Zbigniew Rybczyński - Oscar za krótkometrażową animację "Tango"

1994: Allan Starski i Ewa Braun - Oscar za scenografię i dekorację wnętrz do "Listy Schindlera"

1994: Janusz Kamiński - Oscar za zdjęcia do "Listy Schindlera"

1999: Janusz Kamiński - Oscar za zdjęcia do filmu "Szeregowiec Ryan"

2000: Andrzej Wajda - honorowy Oscar za całokształt twórczości

2003: Roman Polański - Oscar za reżyserię filmu "Pianista"

2005: Jan A.P. Kaczmarek - Oscar za muzykę do filmu "Marzyciel"

2008: "Piotruś i Wilk" - Oscar za najlepszy krótkometrażowy film animowany

2014: "Ida" reż. Paweł Pawlikowski - Oscar za najlepszy film nieanglojęzyczny