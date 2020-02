Już 9 lutego poznamy laureatów najbardziej prestiżowych wyróżnień świata filmowego, czyli Oscarów. Nagrody zostaną przyznane po raz 92. Przebieg gali w Hollywood będziemy śledzić na RMF24.pl! W nocy z niedzieli na poniedziałek zapraszamy na emocjonującą relację minuta po minucie. A już teraz zachęcamy do rozwiązania quizu - co wiecie o nominowanych w tym roku do Oscara filmach? Sprawdźcie się!

