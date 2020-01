​Scarlett Johansson otrzymała aktorskie nominacje do Oscarów w dwóch różnych kategoriach. Aktorka została wyróżniona za swoje występy w "Historii małżeńskiej" i "Jojo Rabbit". To pierwsza taka sytuacja od 2007 roku.

Scarlett Johansson / HFPA Photographer / PAP/EPA

Scarlett Johansson otrzymała na początku nominację w kategorii Najlepsza Aktorka Drugoplanowa za swój występ w "Jojo Rabbit" Taiki Waititi. Johansson wciela się tym filmie w Rosie, matkę wychowującą tytułowego bohatera.

Drugą nominację Johansson dostała w kategorii Najlepsza Aktorka. Tutaj Amerykanka została wyróżniona za występ w dramacie "Historia małżeńska" Noaha Baumbacha. Nominację do aktorskiej nagrody wywalczył także jej filmowy partner Adam Driver.

To 12. raz w historii, gdy aktor lub aktorka jest nominowana do Oscara w dwóch kategoriach w tym samym roku. Po raz ostatni zdarzyło się to w 2007 roku, kiedy dwie nominacje zdobyła Cate Blanchette.

Uroczyste rozdanie nagród Akademii Filmowej odbędzie się 9 lutego 2020 roku.