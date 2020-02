W oczekiwaniu na oscarową galę zbieramy informacje i ciekawostki o tegorocznych nominowanych. Kto jest w tym gronie debiutantem, a kogo można nazwać rekordzistą?

Koreański "Parasite" to jedenasty film nieanglojęzyczny walczący o statuetkę dla najlepszego obrazu i szósty nominowany w dwóch kategoriach: najlepszy film międzynarodowy (wcześniej nieanglojęzyczny) i najlepszy film. Filmy, które w poprzednich latach były w takiej sytuacji, wygrywały w kategorii nieanglojęzycznej. "Parasite" może więc dokonać czegoś, co nie udało się jeszcze nikomu!

"Boże Ciało" Jana Komasy to już dwunasty polski film walczący o Oscara dla obrazu nieanglojęzycznego (obecnie ta kategoria nazywa się najlepszy film międzynarodowy).



Wcześniej o Oscary w tej kategorii walczyły takie polskie filmy jak "Nóż w wodzie", "Faraon", "Potop", "Ziemia obiecana", "Noce i dnie", "Panny z Wilka", "Człowiek z żelaza", "Katyń", "W ciemności", "Zimna wojna" i "Ida". Właśnie ta opowieść o młodej zakonnicy przyniosła Pawłowi Pawlikowskiemu Oscara.





Martin Scorsese - twórca "Irlandczyka" - ma w tym roku dziewiątą szansę na statuetkę za reżyserię. Tym samym jest żyjącym reżyserem z największą liczbą nominacji na koncie. Zbliża się też do rekordzisty - William Wyler miał aż 12 nominacji w tej kategorii.

W kategoriach aktorskich mamy w tym roku aż pięć gwiazd, które nie były do tej pory nominowane do Oscara. To Antonio Banderas, Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Florence Pugh i Jonathan Pryce. Z kolei ósemka nominowanych aktorów ma już Oscary na swoim koncie. To Kathy Bates, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci, Charlize Theron i Renée Zellweger. Adam Driver to jedyny aktor w gronie tegorocznych nominowanych, który walczył o Oscara również w ubiegłym roku.

Hildur Guðnadóttir, autorka muzyki do "Jokera", to dziewiąta kobieta w historii walcząca o Oscara za najlepszą muzykę filmową.





Kompozytor John Williams ma na swoim koncie już 52 oscarowe nominacje - 47 w kategorii najlepsza muzyka i 5 w kategorii najlepsza piosenka. To absolutny rekord w przypadku żyjącego twórcy. Więcej nominacji miała tylko jedna osoba w historii. Walt Disney był nominowany do Oscara aż 59 razy!





"Małe kobietki" Grety Gerwig to już czwarta w historii adaptacja powieści Louisy May Alcott walcząca o Oscary.

Cynthia Erivo to trzecia osoba w historii nominowana jednocześnie za rolę w filmie i wykonanie w nim piosenki. Obie te nominacje przyniósł jej w tym roku obraz "Harriet". Wcześniej w takiej sytuacji była Lady Gaga (film "Narodziny gwiazdy" i hitowa piosenka "Shallow") oraz Mary J. Blige (film "Mudbound" i piosenka "Mighty River").





Wśród obrazów rywalizujących w kluczowych kategoriach - m.in. walczących o statuetkę dla najlepszego filmu - są "Małe kobietki" i "Historia małżeńska". Ich twórcy to Greta Gerwig i jej partner, Noah Baumbach. W 2019 roku para doczekała się pierwszego dziecka. Czyj film zdobędzie więcej statuetek? Trudno jednoznacznie to przewidzieć. Tak czy inaczej, wszystko zostanie w rodzinie...