W Los Angeles, tydzień przed galą oscarową, odbyła się ceremonia rozdania nagród Amerykańskiej Gildii Aktorów (Screen Actors Guild – SAG). Statuetki przyznano za najlepsze role w filmach i serialach. Było kilka niespodzianek.

Demi Moore / Rex Features / East News

Demi Moore dostała nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę w filmie "Substancja". Gra w nim starzejącą się gwiazda telewizyjnego show i doświadcza koszmarnych konsekwencji zażycia nielegalnego leku. To opowieść o świecie, który wielbi tylko pięknych i młodych i nie uznaje starości.

Dziękuję sobie z przeszłości. Tej małej dziewczynce, która w siebie nie wierzyła - mówiła wyraźnie wzruszona aktorka, odbierając nagrodę od SAG.

Nie Adrien Brody, a Timothée Chalamet dostał nagrodę dla najlepszego aktora za rolę Boba Dylana w filmie "Kompletnie nieznany". Chalamet wyglądał na mocno zaskoczonego.

Timothee Chalamet / Valerie MACON / AFP / East News

Wiem, że to subiektywna sprawa, ale prawda jest taka, że naprawdę dążę do wielkości. Wiem, że ludzie zwykle tak nie mówią, ale chcę być jednym z wielkich. Inspirują mnie najwięksi. Inspirują mnie wielcy tutaj dzisiaj. Inspirują mnie Daniel Day-Lewis, Marlon Brando i Viola Davis tak samo, jak Michael Jordan, Michael Phelps i chcę tam być. Jestem za to głęboko wdzięczny. To nie oznacza tego, ale potrzeba trochę więcej paliwa i trochę więcej amunicji, aby móc kontynuować jazdę. Dziękuję bardzo - mówił, odbierając nagrodę.

Najlepszy aktor drugoplanowy to Kieran Culkin z rolę filmie "Prawdziwy ból", aktorka drugoplanowa to Zoe Saldaña za rolę w "Emilia Pérez". Najlepsza ekipa kaskaderska jest w filmie "Kaskader", a "Najlepsza obsada" to aktorzy z filmu "Konklawe" o watykańskich tajemnicach i skandalach. Warto zauważyć porażkę filmów "Anora" i "Wicked". Gildia Amerykańskich Aktorów, mimo wielu nominacji, nie przyznała im żadnej nagrody.

Nagrody w kategorii seriale

SAG to również nagrody w kategorii seriale. Twórcy serialu "Szogun" dostali aż 4 nagrody, m.in za najlepszy zespół aktorski w serialu dramatycznym.

W kategorii komediowej najlepszy zespół aktorski mają "Zbrodnie po sąsiedzku". Tu nagrodę indywidualną dostał Martin Short, ale jej nie odebrał, bo ma Covid-19. Jane Fonda dostała nagrodę honorową SAG oraz długą owację na stojąco.