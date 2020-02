Unijny samolot, który zabierze Polaków z Wuhanu jest już w drodze do Chin - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Grzegorz Kwolek. Do tej pory chęć wyjazdu zadeklarowało 31 jeden osób. Według ostatnich informacji na skutek epidemii koronawirusa do tej pory zmarło 259 osób. Na terenie Chin do tej pory stwierdzono ponad 10 tysięcy przypadków zachorowań.

