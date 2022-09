Brytyjska rodzina królewska zakończyła okres żałoby po śmierci królowej Elżbiety II. We wtorek rano flagi na królewskich rezydencjach podniesiono z powrotem na pełną wysokość masztów, a członkowie rodziny wrócili do wykonywania normalnych obowiązków.

Król Karol III / Imageplotter / Avalon / PAP/AVALON

Od czasu śmierci Elżbiety II w dniu 8 września członkowie rodziny królewskiej wykonywali tylko te obowiązki, które były niezbędne, choć takich do dnia jej pogrzebu i tak było bardzo dużo. Ale następnego dnia po pogrzebie król Karol III wyjechał do Szkocji i od tego czasu jedyną jego oficjalną aktywnością była rozmowa telefoniczna z ministrem finansów Kwasi Kwartengiem w czwartek wieczorem.

Żałoba w rodzinie królewskiej trwała o tydzień dłużej niż żałoba narodowa, która zakończyła się następnego dnia po pogrzebie.

Jako pierwsi do pełnej aktywności po okresie żałoby wracają następca tronu, książę William i jego żona księżna Kate, którzy udają się we wtorek do Walii. To ich pierwsza wizyta tam po tym, gdy przejęli tytuły księcia i księżnej Walii.

Pokazano monogram nowego króla

Tuż przed zakończeniem żałoby, w poniedziałek późnym wieczorem, zaprezentowano monogram Karola III - splecione złote litery C i R oraz cyfra III z koroną nad nimi - który będzie używany na dokumentach, na mundurach, sztandarach czy w niektórych miejscach w przestrzeni publicznej. Ale o ile na dokumentach nowy monogram zacznie być używany natychmiast, gdzie indziej, jak np. na skrzynkach pocztowych, zajmie to lata lub nawet dziesięciolecia.

Ok. 60 proc. z prawie 70 tys. skrzynek pocztowych w Wielkiej Brytanii pochodzi z okresu panowania Elżbiety II, zatem przyozdobione są jej monogramem ERII. Nie będą one wymieniane po to, aby zmienić monogram, lecz dopiero gdy będzie to konieczne ze względu na ich zużycie, tak samo jak nie zostały wymienione od razu te, które zainstalowano za czasów jej poprzedników i w Wielkiej Brytanii nadal można spotkać skrzynki pocztowe z monogramami Jerzego V, Edwarda VIII czy Jerzego VI.

Tymczasem Bank Anglii poinformował, że projekt banknotów z wizerunkiem nowego króla zostanie zaprezentowany jeszcze przed końcem tego roku, ale najprawdopodobniej wejdą one do obiegu dopiero w połowie 2024 r.