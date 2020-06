"Dyrektorzy nie mają obowiązku przeprowadzania badania i mierzenia temperatury" - twierdzi przed egzaminami maturalnymi - szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Jak zaznacza, zaleca dyrektorom ostrożność i rozważność przed podejmowaniem decyzji o niewpuszczeniu ucznia na egzamin.

Przygotowania do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu / Darek Delmanowicz / PAP

Wytyczne sanitarne są jasne - twierdzi szef CKE. W domu musi zostać osoba, która jest w kwarantannie, mieszka z kimś, kto jest w kwarantannie, albo ma jednoznaczne objawy koronawirusa. Chodzi o wysoką gorączkę i suchy kaszel. Dyrektorzy nie powinni bawić się w lekarzy - mówi Marcin Smolik.



Ludzie na stres reagują podwyższoną temperaturą. Jeżeli tak by było, to ja na żaden egzamin bym nie wszedł. Każdy egzamin w moim życiu - a zdałem ich setki - to była gorączka - podkreśla szef CKE.



Matura 2020. Maseczki na twarzach, płyny odkażające w salach

Z powodu koronawirusa w tym roku egzaminy maturalne będą przeprowadzane zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

W wytycznych zapisano, że na egzamin maturalny może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły.



Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą, jeśli ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.



Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający mają zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos.

Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.



Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (własnego długopisu, ołówka), linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.



Szkoła nie zapewnia wody. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.



Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.