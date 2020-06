Dziś rusza maturalny maraton. Uczniowie od godziny 9 pisać będą test z języka polskiego na poziomie podstawowym. Podczas egzaminów trzeba będzie przestrzegać wytycznych sanitarnych opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Jak co roku RMF FM będzie przyglądać się zmaganiom uczniów, a po zakończonym egzaminie – opublikujemy rozwiązania!

Przygotowania do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu / Darek Delmanowicz / PAP

Maraton egzaminów rozpocznie pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym o godz. 9. Przystąpi do niego w całej Polsce ponad 278 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

We wtorek uczniowie przystąpią do matury z matematyki, a w środę z języka angielskiego.

Jak co roku na rmf24.pl znajdziecie rozwiązania maturalnych arkuszy.

Egzaminy maturalne w specjalnym reżimie sanitarnym

W tym roku sesja maturalnych egzaminów jest inna, niż wszystkie. Ze względu na pandemię koronawirusa w Polsce egzaminy maturalne zostały przesunięte z maja na termin czerwcowy. Decyzją ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego nie odbędą się obowiązkowe matury ustne. Przeprowadzone zostaną one tylko dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Jak podała CKE, przeprowadzonych będzie tylko 327 egzaminów ustnych.



Ze względu na zagrożenie, związane z epidemią koronawirusa, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele będą musieli się dostosować do specjalnych wytycznych podczas egzaminów . Uczniowie mają przyjść do szkół o wiele wcześniej niż w zeszłych latach i powinni mieć ze sobą wszystkie potrzebne przyrządy.



Do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną. Przed wejściem do szkół i w salach egzaminacyjnych będą dostępne środki do dezynfekcji rąk. W czasie pisania egzaminu maseczka nie będzie konieczna, ale trzeba ją założyć przed wejściem do sali i wychodząc z niej.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 15 czerwca i też potrwa do 29 czerwca.