Za maturzystami egzamin z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Na RMF24.pl publikujemy arkusz zadań wraz z przykładowymi odpowiedziami opracowanymi przez ekspertów dla portalu Interia.pl.

MATURA 2020: JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY - arkusz CKE (pobierz tutaj)



MATURA 2020: JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY - transkrypcja





Sprawdzić możecie również przykładowe rozwiązania zadań z egzaminu z języka niemieckiego na poziomie podstawowym.

MATURA 2020: JĘZYK NIEMIECKI (poziom PODSTAWOWY) - arkusz CKE (pobierz tutaj)



MATURA 2020: JĘZYK NIEMIECKI (poziom podstawowy TRANSKRYPCJA) - arkusz CKE (pobierz tutaj)



MATURA 2020: JĘZYK NIEMIECKI (poziom PODSTAWOWY) przykładowe ROZWIĄZANIA



Przypomnijmy, że każdy maturzysta musi przystąpić obowiązkowo do jednego egzaminu z języka obcego nowożytnego. Język niemiecki jest drugim najczęściej wybieranym przez maturzystów (pierwsze miejsce od lat należy do angielskiego).

W tym roku matura bez egzaminów ustnych

W tym roku na maturze nie będzie obowiązkowych egzaminów ustnych. Egzaminy ustne zdawać będą tylko nieliczni chętni, głównie ci, którzy zamierzają studiować poza Polską i muszą przedstawić wynik z egzaminu ustnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię.

Egzaminy maturalne w specjalnym reżimie sanitarnym

Ostatnie przygotowania szkół do przeprowadzenia matur w reżimie sanitarnym TVN24/x-news



W tym roku sesja maturalnych egzaminów jest inna, niż wszystkie. Ze względu na pandemię koronawirusa egzaminy maturalne zostały przesunięte z maja na termin czerwcowy.

Ze względu na zagrożenie, związane z epidemią koronawirusa, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele będą musieli się dostosować do specjalnych wytycznych podczas egzaminów. Uczniowie mają przyjść do szkół o wiele wcześniej niż w zeszłych latach i powinni mieć ze sobą wszystkie potrzebne przyrządy.

Do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną. Przed wejściem do szkół i w salach egzaminacyjnych będą dostępne środki do dezynfekcji rąk. W czasie pisania egzaminu maseczka nie będzie konieczna, ale trzeba ją założyć przed wejściem do sali i wychodząc z niej.