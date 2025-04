W poniedziałek 5 maja ruszają egzaminy maturalne. Na pierwszy ogień - zmagania pisemne z językiem polskim na poziomie podstawowym. W tym roku po raz pierwszy matura zostanie przeprowadzona zgodnie z wymaganiami tzw. odchudzonej podstawy programowej, w której treści nauczania zostały uszczuplone o ok. 20 proc. Mimo to lista lektur obowiązkowych, z którymi maturzyści mogą zetknąć się na egzaminie, jest całkiem długa.

Ubiegłoroczny egzamin maturalny z języka polskiego w II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim / Lech Muszyński / PAP

Rok szkolny tegoroczni maturzyści zakończą 25 kwietnia.

Matury w sesji głównej przeprowadzone zostaną w dniach 5-24 maja. Sesję egzaminów pisemnych zaplanowano na 5-22 maja, a ustnych od 9 do 24 maja.

Trzy obowiązkowe egzaminy pisemne na poziomie podstawowym

Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego.

Maturzyści muszą też przystąpić do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Jakie lektury są obowiązkowe na maturze z języka polskiego w 2025 roku?

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym przeprowadzony zostanie tradycyjnie w pierwszym dniu matur - 5 maja.

Na maturze z języka polskiego w 2025 roku obowiązują następujące lektury:

Zakres podstawowy:

Biblia (fragmenty: Księga Rodzaju, Księga Hioba, Księga Koheleta, Pieśń nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsa św. Jana)

(fragmenty: Księga Rodzaju, Księga Hioba, Księga Koheleta, Pieśń nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsa św. Jana) Mitologia (cz. I Grecja, Jan Parandowski)

(cz. I Grecja, Jan Parandowski) Iliada (fragmenty, Homer)

(fragmenty, Homer) Antygona (Sofokles)

(Sofokles) Lament świętokrzyski (fragmenty)

(fragmenty) Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)

(fragmenty) Pieśń o Rolandzie (fragmenty)

(fragmenty) Makbet (William Szekspir)

(William Szekspir) Skąpiec (Molier)

(Molier) Wybrana satyra (Ignacy Krasicki)

(Ignacy Krasicki) Wybrane ballady (w tym "Romantyczność", Adam Mickiewicz)

(w tym "Romantyczność", Adam Mickiewicz) Dziady cz. III (Adam Mickiewicz)

(Adam Mickiewicz) Lalka (Bolesław Prus)

(Bolesław Prus) Potop (fragmenty, Henryk Sienkiewicz)

(fragmenty, Henryk Sienkiewicz) Zbrodnia i kara (Fiodor Dostojewski)

(Fiodor Dostojewski) Wesele (Stanisław Wyspiański)

(Stanisław Wyspiański) Chłopi (fragmenty, Władysław Stanisław Reymont)

(fragmenty, Władysław Stanisław Reymont) Przedwiośnie (Stefan Żeromski)

(Stefan Żeromski) Ferdydurke (fragmenty, Witold Gombrowicz)

(fragmenty, Witold Gombrowicz) Proszę państwa do gazu (Tadeusz Borowski)

(Tadeusz Borowski) Inny świat (Gustaw Herling-Grudziński)

(Gustaw Herling-Grudziński) Zdążyć przed Panem Bogiem (Hanna Krall)

(Hanna Krall) Dżuma (Albert Camus)

(Albert Camus) Rok 1984 (George Orwell)

(George Orwell) Tango (Sławomir Mrożek)

(Sławomir Mrożek) Górą "Edek" (z tomu "Prawo prerii", Marek Nowakowski)

(z tomu "Prawo prerii", Marek Nowakowski) Miejsce (z tomu "Opowieści galicyjskie", Andrzej Stasiuk)

(z tomu "Opowieści galicyjskie", Andrzej Stasiuk) Profesor Andrews w Warszawie (z tomu "Gra na wielu bębenkach", Olga Tokarczuk)

(z tomu "Gra na wielu bębenkach", Olga Tokarczuk) Podróże z Herodotem (fragmenty, Ryszard Kapuściński)

Zakres rozszerzony:

Odyseja (fragmenty, Homer)

(fragmenty, Homer) Boska Komedia (fragmenty, Dante Alighieri)

(fragmenty, Dante Alighieri) Treny (jako cykl poetycki, Jan Kochanowski)

(jako cykl poetycki, Jan Kochanowski) Hamlet (William Szekspir)

(William Szekspir) Kordian (Juliusz Słowacki)

(Juliusz Słowacki) Realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np. "Ojciec Goriot" Honoré de Balzac, "Klub Pickwicka" Charles Dickens, "Martwe dusze" Mikołaj Gogol, "Pani Bovary" Gustaw Flaubert)

(np. "Ojciec Goriot" Honoré de Balzac, "Klub Pickwicka" Charles Dickens, "Martwe dusze" Mikołaj Gogol, "Pani Bovary" Gustaw Flaubert) Proces (fragmenty, Franz Kafka)

(fragmenty, Franz Kafka) Mistrz i Małgorzata (Michaił Bułhakow)

(Michaił Bułhakow) Szewcy (Stanisław Ignacy Witkiewicz)

(Stanisław Ignacy Witkiewicz) Wybrane opowiadania z tomu "Sklepy cynamonowe" (Bruno Schulz)

(Bruno Schulz) Mała Apokalipsa (Tadeusz Konwicki)

(Tadeusz Konwicki) Wybrane opowiadania (Sławomir Mrożek)

(Sławomir Mrożek) Wybrany esej (Gustaw Herling-Grudziński, Zbigniew Herbert)

Odchudzona podstawa programowa

W tym roku matura zostanie przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podstawy programowej, a nie jak w ostatnich kilku latach, według wymagań egzaminacyjnych wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19.

Od 1 września 2024 r. w szkołach realizowana jest odchudzona podstawa programowa kształcenia ogólnego. Treści nauczania 18 przedmiotów uszczuplono o około 20 procent. Dlatego w grudniu ub.r. Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła testy próbne.

Z czym uczniowie mają największe problemy?

W opublikowanej pod koniec marca diagnozie przygotowania uczniów liceów i techników do egzaminu maturalnego opracowanej przez CKE na podstawie egzaminów próbnych wskazano m.in., z czym uczniowie w grudniu mieli problemy oraz z jakimi zadaniami radzą sobie dość dobrze.

Jeśli chodzi o egzamin próbny z języka polskiego z diagnozy wynika, że trudne, bądź bardzo trudne dla przyszłych maturzystów okazały się zadania sprawdzające:

tworzenie notatki syntetyzującej,

rozpoznawanie związku problematyki utworu z programem epoki literackiej,

konieczność podania przykładów z utworów literackich wspierających wyjaśnienie danego zagadnienia,

przetwarzanie i porównywanie informacji zawartych we fragmentach różnych utworów,

tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania) w zakresie kompetencji literackich i kulturowych oraz różnorodności i poprawności środków językowych.

Kiedy CKE opublikuje wyniki matur?

Wyniki tegorocznych matur CKE ma opublikować 8 lipca. W tym samym dniu maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki, otrzymają też świadectwa maturalne.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów. W przypadku przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczeniowego.

Poprawkowa matura w sierpniu

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się w dniach 19-20 sierpnia: 19 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne, a 20 sierpnia - ustne.

Wyniki egzaminów poprawkowych maturzyści poznają 10 września.

Takie tematy pojawiły się na maturze z języka polskiego w poprzednich latach

Jak co roku maturzyści wskazują na "giełdzie" tzw. pewniaki wśród tematów. Zanim wpadniecie w wir spekulacji, warto przypomnieć sobie, jakie tematy pojawiały się na poprzednich egzaminach dojrzałości z języka polskiego.

Matura 2024 rok

Poziom podstawowy

"Dziady cz. III" Adam Mickiewicz - "Bunt czy pokora - którą postawę życiową powinien wybrać człowiek, by uczynić świat lepszym? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Dziadów cz. III, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury."

"Potop" Henryk Sienkiewicz - "Co sprawia, że człowiek zyskuje szacunek innych ludzi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Potopu Henryka Sienkiewicza oraz do wybranych tekstów kultury."

"Ulga na wiosnę" Urszula Kozioł - "Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij."

Poziom rozszerzony

"Kompozycja otwarta i zamknięta" Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński - "Określ, jaki problem podejmują Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska i Janusz Sławiński w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autorów, odwołując się do tego tekstu oraz do innych tekstów kultury."

"Jak kret..." Beata Obertyńska/ "Do serca w niedzielę" Wisława Szymborska - "Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów."

Matura 2023 rok

Poziom podstawowy

"Człowiek - istota pełna sprzeczności." - w pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej - utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego - może to być również utwór poetycki, wybranych kontekstów.

"Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem?" - w pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej - utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego - może to być również utwór poetycki, wybranych kontekstów.

"Pan Tadeusz" Adam Mickiewicz - "Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.",

"Przedwiośnie" Stefan Żeromski - "Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Przedwiośnia Stefana Żeromskiego oraz do wybranych tekstów kultury.".

Poziom rozszerzony

"Realizm i fantastyka. Rozważ, jaką funkcję pełni przenikanie się konwencji realistycznej i konwencji fantastycznej w tym samym utworze literackim"- w pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innych utworów literackich z dwóch różnych epok, wybranego kontekstu.

"Rozważ sposoby nawiązywania do tradycji antycznej i biblijnej w literaturze oraz funkcje tych nawiązań. Punktem wyjścia do rozważań uczyń fragment tekstu Marii Wichowej"- w pracy odwołaj się do: Małej Apokalipsy Tadeusza Konwickiego, innych utworów literackich z dwóch różnych epok, wybranego kontekstu.

"Postać literacka" Adam Kulawik - "Określ, jaki problem podejmuje Adam Kulawik w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury.",

"Drzewo to dom" Julia Hartwig/ "Na lipę" Jan Kochanowski - "Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.".

Poziom podstawowy