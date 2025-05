Prawie 275 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych przystąpiło o godz. 9:00 do pierwszego egzaminu - z języka polskiego. Jutro dalsza część egzaminacyjnego maratonu, który potrwa do 22 maja. Jak w tym okresie powinni zachowywać się rodzice uczniów? "Czasem myślę sobie, kto tutaj zdaje maturę? Uczeń czy jego rodzic, który czasem zachowuje się, jakby sam miał przystąpić do tego egzaminu dojrzałości?" - zastanawia się w rozmowie z Michałem Zielińskim na antenie Radia RMF24 Joanna Heidtmann, psycholożka i psychoterapeutka.

Zatroskany rodzic i jego dziecko / Shutterstock Jak w czasie matur powinien zachować się rodzic? Co się nie stało do tej pory, to już się nie stanie. Cały etap przygotowań i napięcia, mobilizacji związanej z przygotowaniem już się odbył. Tu już nic nie zmienimy, nie polepszymy - zauważa psycholożka. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak wspierać dziecko w czasie matur? Psycholog radzi Jak dodaje, samo napięcie dla maturzysty jest już wystarczająco wysokie z powodu samego przystąpienia do egzaminu. Są różne wykresy naukowców, które wskazują, że stres mobilizuje nas w takim znaczeniu, że idzie nam lepiej, jak to jest coś poważnego. Poza nim zaczynamy się gubić, mamy pustkę w głowie i nerwy nas zjadają - wyjaśnia ekspertka, dodając, że sam egzamin potrafi dobrze zmobilizować ucznia. Rodzic, ukazując swoje obawy oraz niepokój, dodaje tylko niepotrzebnej troski swojemu dziecku. Może nie bez powodu to nazywa się "egzaminem dojrzałości". Wypadałoby uwierzyć, że ten nasz uczeń jest wystarczająco dojrzały, że jakoś się przygotowywał - podkreśla. Jak radzi psycholożka, lepiej jest zachować nieco mniej aktywną postawę, aby nie dokładać dodatkowego stresu maturzyście. Inteligencja emocjonalna rodzica Najlepszą opcją jest dopasowanie swojego działania pod potrzeby dziecka - pomóc się odstresować oraz odciągnąć uwagę od wagi egzaminu. Bycie rodzicem wymaga dużej inteligencji emocjonalnej, nie tylko przed maturą. Obserwuj, bądź mniej aktywny rodzicem w takim dniu czy dzień przed - radzi psychoterapeutka. Obserwuj kątem oka, żeby być w gotowości. Tak jak poręczówka (sprzęt do asekuracji - przyp red.) dla tych, którzy wchodzą w Himalajach, ale nie wciągamy ich tam na górę - mówi w internetowym Radiu RMF24 Joanna Heidtmann, psycholożka i psychoterapeutka. Opracowanie: Julia Domagała. Zobacz również: Tunel na zakopiance będzie zamknięty. Dla kierowców wyznaczono objazd

Oszust z Polski zatrzymany. Wyłudził miliony od piłkarza Romario

Matura 2025: Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym [ARKUSZE CKE]

Polska liderem w europejskim rankingu. Mamy najwięcej więźniów Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24 na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.