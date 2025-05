Premier Donald Tusk napisał w niedzielę na platformie X, że trzyma kciuki za maturzystów. Zaznaczył, że skoro jemu i większości polityków udało się zdać maturę, to tegoroczni maturzyści też nie powinni mieć z tym problemu. Matury rozpoczynają się w poniedziałek pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym.

W poniedziałek, 5 maja zaczyna się maturalny maraton / Shutterstock

Premier Donald Tusk trzyma kciuki za maturzystów, którzy w poniedziałek (5 maja) rozpoczynają egzaminacyjny maraton.

Na początek pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym.

"Hej, maturzyści, zero paniki proszę. Spójrzcie na mnie i innych polityków. Skoro nam, przynajmniej większości jakimś cudem się udało, to Wy nie powinniście mieć z tym żadnego problemu. Trzymam za Was kciuki!" - napisał na portalu X szef polskiego rządu.