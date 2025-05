W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkusza egzaminacyjnego tegorocznej matury z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski poinformował, że bada sprawę.

Arkusze maturalne z języka polskiego / Lech Muszyński / PAP

Zdjęcia arkusza maturalnego z języka polskiego pojawiły się w mediach społecznościowych.

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczął się w poniedziałek.

Fotografie fragmentów arkusza krążyły na portalu X oraz grupach uczniowskich na Facebooku i Discordzie.

Dyrektor CKE potwierdził pojawienie się zdjęć w sieci i zapowiedział działania, w tym ewentualne zgłoszenie na policję.

Co grozi za wniesienie telefonu na salę egzaminacyjną? Wyjaśniamy poniżej.

W poniedziałek egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym, obowiązkowym dla wszystkich maturzystów, rozpoczęły się matury. Jak poinformował portal "Super Expressu", po rozpoczęciu egzaminu na portalu X oraz na grupach uczniowskich na Facebooku i Discordzie zaczęły krążyć fotografie fragmentów arkusza, w tym zdjęcie z tematem wypracowania, który brzmi "Jak błędna ocena sytuacji wpływa na życie człowieka?".

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski potwierdził, że "na platformie X pojawiły się zdjęcia dzisiejszego arkusza, ale te zdjęcia zaczynają już znikać". Sprawę zbadam i ewentualne nieprawidłowości zgłoszę na policję - powiedział.

Ile takich zdjęć mogło trafić do internetu? Mam informację, że to są pojedyncze przypadki, ale trudno mi śledzić, kto udostępnia poszczególne posty - powiedział reporterowi RMF FM dyrektor CKE.

Co grozi maturzystom?

Zakrzewski przypomniał, że maturzyście za wniesienie na salę egzaminacyjną urządzenia komunikacyjnego, w tym telefonu w przypadku egzaminów obowiązkowych grozi unieważnienie egzaminu w tegorocznej sesji. Osoba, której unieważniono egzamin, może do niego przystąpić dopiero za rok.

W ubiegłym roku unieważnione zostały 202 egzaminów maturalnych, w tym 53 za wniesienie telefonu na egzamin lub korzystanie z niego w tym czasie.

Matura 2025. Jakie egzaminy?

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Maturzyści muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Dla przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.