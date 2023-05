Wprowadzenie matury z wf-u to bardzo ciekawa inicjatywa; wpisuje się w zamysł nadania odpowiedniej wagi tym zajęciom - mówił w Studiu PAP minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk. Dodał, że rozmawiał o tym z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Kamil Bortniczuk w Studiu PAP pytany był m.in. o pojawiający się w przestrzeni publicznej pomysł wprowadzenia matury z wf-u.

To jest bardzo ciekawa inicjatywa i to jest pomysł, który wpisuje się w (...) zamysł, aby z zajęć wychowania fizycznego uczynić zajęcia absolutnie poważne i nadać im odpowiednią wagę - powiedział.



Zdaniem ministra sportu i turystyki pomysł wprowadzenia kultury fizycznej do matury z podziałem na cześć teoretyczną i praktyczną pod kątem późniejszych studiów z wychowania fizycznego czy przygotowujących do pracy w służbach mundurowych "wydaje się pomysłem nie pozbawionym sensu".



Bortniczuk podkreślił, że matura z wychowania fizycznego powinna być dobrowolna, a rozpoczęcie dyskusji nad tym tematem uważa za "wartościowe".



Dopytywany, czy chciałby porozmawiać o tym z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem, stwierdził, że takie rozmowy już miały miejsce. Minister Czarnek, też po spełnieniu pewnych konkretnych warunków, jest na tak - powiedział.



Myślę, że po tym, jak skonkretyzujemy te pomysły, być może będzie to jeden z elementów programu (wyborczego - PAP) - ocenił Bortniczuk.