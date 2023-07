Maturę zdało 84,4 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 11,3 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu – poinformował szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jak powiedział szef CKE Marcin Smolik na konferencji prasowej spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 91,1 proc., a prawo do poprawki ma 6,4 proc.

Z tegorocznych absolwentów techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia maturę zdało 74,6 proc., a prawo do poprawki ma 18,4 proc.

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego zdało 97 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, egzamin z matematyki - 88 proc. absolwentów, a z języka angielskiego, najczęściej wybieranego na maturze - 97 proc.

Wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących pisemny egzamin maturalny z języka polskiego zdało 98 proc. abiturientów, egzamin z matematyki - 94 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski - zdało go 98 proc.

Wśród tegorocznych absolwentów techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia pisemny egzamin z polskiego zdało 95 proc. abiturientów, egzamin z matematyki - 80 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski - zdało go 95 proc.

Średni wynik uzyskany przez maturzystów z liceów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym to 66 proc. możliwych do uzyskania punktów, z matematyki na obowiązkowym poziomie podstawowym to 71 proc. możliwych punktów, a z języka angielskiego - 85 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Średni wynik uzyskany przez maturzystów z techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym to 57 proc. możliwych do uzyskania punktów, z matematyki na obowiązkowym poziomie podstawowym to 51 proc., z języka angielskiego - 73 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Egzaminy ustne

Wśród tegorocznych absolwentów z liceów ustny egzamin z języka polskiego zdało 99,5 proc. abiturientów, a egzamin z języka obcego zdało 99,1 proc. Średni wynik z egzaminu ustnego z języka polskiego to 73 proc. punktów możliwych do uzyskania, a z języka obcego - 82 proc.

Wśród tegorocznych absolwentów z techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia ustny egzamin z języka polskiego zdało 98,6 proc. abiturientów, a egzamin z języka obcego - 96,4 proc. Średni wynik z egzaminu ustnego z języka polskiego to 60 proc. punktów możliwych do uzyskania, a z języka obcego 67 proc.

Matura 2023 w dwóch formułach

W tym roku egzaminy maturalne odbyły się w dwóch formułach.

W nowej formule ( Formuła 2023 ) do egzaminów przystąpili tegoroczni absolwenci 4-letnich liceów ogólnokształcących - to pierwszy rocznik, który skończył 8-letnią szkołę podstawową.

) do egzaminów przystąpili tegoroczni absolwenci 4-letnich liceów ogólnokształcących - to pierwszy rocznik, który skończył 8-letnią szkołę podstawową. W starej formule (Formuła 2015) maturę zdawali tegoroczni absolwenci techników, którzy ukończyli 4-letnie technikum - to ostatni rocznik, który uczył się w gimnazjach. Zgodnie ze starą formułą maturę zdają też absolwenci szkół branżowych II stopnia oraz abiturienci ze starszych roczników.

Tegoroczne egzaminy maturalne, które odbyły się w dniach 4-23 maja, składały się z części pisemnej i ustnej. Abiturienci mierzyli się z przedmiotami na poziomie podstawowym: językiem polskim, matematyką i językiem obcym oraz z wybranymi przedmiotami na poziomie rozszerzonym.

Matura 2023. Progi zdawalności

By "zdać maturę", należy osiągnąć określony próg zdawalności. Dla obowiązkowych egzaminów ustnych wygląda to następująco:

język polski - 30 proc. punktów,

język obcy nowożytny - 30 proc. punktów.

Podobnie jest w przypadku progu zdawalności dla obowiązkowych egzaminów pisemnych:

język polski - 30 proc. punktów,

matematyka - 30 proc. punktów,

język obcy nowożytny - 30 proc. punktów.

Co ważne, w przypadku wybranego przedmiotu dodatkowego nie ma progu zdawalności. Wynik warunkuje możliwość dostania się na wymarzoną uczelnię.

Wyniki matur - jak sprawdzić?

Wyniki pisemnej matury są już dostępne dla maturzystów w internecie. Można je sprawdzić w specjalnym systemie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Należy zalogować się do systemu ZIU za pomocą loginu oraz hasła. Dane te uczniowie otrzymali od dyrektora szkoły, wychowawcy lub wyznaczonego nauczyciela.

Maturzyści zadowoleni

Z angielskiego podstawowego mam 98 proc., z polskiego podstawowego 87, i z matematyki 93 proc. Już wakacje zaczęłam w tym momencie. Jest co świętować - powiedziała reporterowi RMF FM absolwentka XXX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.

Dobrze poszło, jestem zadowolona. Z matematyki mam 87 proc., polski 78 proc. Jestem bardzo zadowolona. Już dzwoniłam do babci, do rodziców - podkreślała inna.

Jak odebrać wyniki matur? UPOWAŻNIENIE

Co ważne, CKE dziś roześle też wyniki matur do szkół, które mają obowiązek przekazać je maturzystom jeszcze w tym samym dniu.

Wyników matur nie trzeba jednak odbierać osobiście. Jeśli absolwent nie ma możliwości, by udać się po dokument, może wypisać upoważnienie osobie, która zrobi to za niego - rodzicowi, rodzeństwu, koledze lub koleżance. Warunkiem jest, by była to osoba pełnoletnia.

Upoważnienie powinno zawierać:

imię i nazwisko absolwenta,

adres absolwenta,

datę i miejscowość,

nadtytuł "Upoważnienie",

następujący zapis: Ja niżej podpisana/y upoważniam (tu należy wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej), legitymującej się dowodem osobistym nr (tu należy wpisać numer dowodu osobistego osoby upoważnionej) do odbioru moich wyników egzaminu maturalnego,

podpis absolwenta, czyli osoby upoważniającej (czytelne imię i nazwisko).

Matura 2023. Co w przypadku niezdania egzaminu?

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Absolwent musi do piątku 14 lipca (ma więc 7 dni) złożyć do dyrektora szkoły pisemną deklarację o chęci przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 21-22 sierpnia. Początek o godz. 9:00.

Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

Matura 2023. Jak odwołać się od wyniku?

Maturzysta, który zakwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać. Procedura jest kilkustopniowa.

Każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia do oceny, może wystąpić o weryfikację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor OKE - po rozpatrzeniu wniosku - może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową.

Maturzysta, który nadal kwestionuje wynik, może się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wniosek taki należy złożyć w siedem dni od otrzymania informacji z OKE o wyniku weryfikacji sumy punktów. Wniosek może dotyczyć tylko oceny zadań, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane w OKE. Choć formalnie wniosek kierowany jest do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, należy złożyć go w macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wniosek jest ponownie rozpatrywany przez OKE. Dyrektor OKE może uznać całe odwołanie, tylko część lub nie uznać go wcale. Odpowiedzi, których nie uzna, przekazuje do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor CKE kieruje je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. W skład kolegium wchodzą doświadczeni egzaminatorzy i eksperci z określonej dziedziny nauki.