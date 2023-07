Maturzyści zadowoleni

Z angielskiego podstawowego mam 98 proc., z polskiego podstawowego 87, i z matematyki 93 proc. Już wakacje zaczęłam w tym momencie. Jest co świętować - powiedziała reporterowi RMF FM absolwentka XXX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.

Dobrze poszło, jestem zadowolona. Z matematyki mam 87 proc., polski 78 proc. Jestem bardzo zadowolona. Już dzwoniłam do babci, do rodziców - podkreślała inna.

/ Krzysztof Kot / RMF FM

Jak odebrać wyniki matur? UPOWAŻNIENIE

Co ważne, CKE dziś roześle też wyniki matur do szkół, które mają obowiązek przekazać je maturzystom jeszcze w tym samym dniu.

Wyników matur nie trzeba jednak odbierać osobiście. Jeśli absolwent nie ma możliwości, by udać się po dokument, może wypisać upoważnienie osobie, która zrobi to za niego - rodzicowi, rodzeństwu, koledze lub koleżance. Warunkiem jest, by była to osoba pełnoletnia.

/ Krzysztof Kot / RMF FM

Upoważnienie powinno zawierać:

imię i nazwisko absolwenta,

adres absolwenta,

datę i miejscowość,

nadtytuł "Upoważnienie",

następujący zapis: Ja niżej podpisana/y upoważniam (tu należy wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej), legitymującej się dowodem osobistym nr (tu należy wpisać numer dowodu osobistego osoby upoważnionej) do odbioru moich wyników egzaminu maturalnego,

podpis absolwenta, czyli osoby upoważniającej (czytelne imię i nazwisko).

Matura 2023. Co w przypadku niezdania egzaminu?

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Absolwent musi do piątku 14 lipca (ma więc 7 dni) złożyć do dyrektora szkoły pisemną deklarację o chęci przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 21-22 sierpnia. Początek o godz. 9:00.

Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

Matura 2023. Jak odwołać się od wyniku?

Maturzysta, który zakwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać. Procedura jest kilkustopniowa.

Każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia do oceny, może wystąpić o weryfikację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor OKE - po rozpatrzeniu wniosku - może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową.

Maturzysta, który nadal kwestionuje wynik, może się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wniosek taki należy złożyć w siedem dni od otrzymania informacji z OKE o wyniku weryfikacji sumy punktów. Wniosek może dotyczyć tylko oceny zadań, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane w OKE. Choć formalnie wniosek kierowany jest do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, należy złożyć go w macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wniosek jest ponownie rozpatrywany przez OKE. Dyrektor OKE może uznać całe odwołanie, tylko część lub nie uznać go wcale. Odpowiedzi, których nie uzna, przekazuje do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor CKE kieruje je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. W skład kolegium wchodzą doświadczeni egzaminatorzy i eksperci z określonej dziedziny nauki.