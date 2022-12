Od 12 do 21 grudnia odbywają się próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Chodzi o egzaminy przeprowadzane w nowej formule. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny. W środę rano uczniowie przystąpili do testu diagnostycznego z matematyki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak podano w informacji dyrektora CKE, arkusze egzaminacyjne na próbne egzaminy i nagrania (do egzaminów z języków obcych) Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni dyrektorom szkół w wersji elektronicznej z wyprzedzeniem umożlwiającym powielenie ich dla uczniów. Materiały do przeprowadzenia próbnych egzaminów zostaną również zamieszczone na stronie internetowej CKE, na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, odpowiednio o godz. 9.00 lub 14.00 tak, aby umożliwić wzięcie udziału w próbnym egzaminie także absolwentom i uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w diagnozie w szkole.

PRÓBNA MATURA Z MATEMATYKI 2023: ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Harmonogram grudniowych egzaminów

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała harmonogram grudniowych próbnych egzaminów dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. Druga edycja testów diagnostycznych zakończy się tuż przed przerwą świąteczną. Próbne matury odbędą się w szkołach o godzinie 9 i 14, a uczniowie przystąpią to nich według poniższego harmonogramu.

Poziom podstawowy:

· 12.12 (poniedziałek) godz. 9:00 - język polski,

· 13.12 (wtorek) godz. 9:00 - język angielski,

· 13.12 (wtorek) godz. 14:00 - francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski,

· 14.12 (środa) godz. 9:00 - matematyka,

· 14.12 (środa) godz. 14:00 - języki mniejszości narodowych.

Poziom rozszerzony:

· 14.12 (środa) godz. 14:00 - filozofia, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, język łemkowski,

· 15.12 (czwartek) godz. 9:00 - język polski,

· 15.12 (czwartek) godz. 14:00 - język niemiecki, język francuski (także poziom dwujęzyczny),

· 16.12 (piątek) godz. 9:00 - język angielski (także poziom dwujęzyczny),

· 16.12 (piątek) godz. 14:00 - historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, fizyka,

· 19.12 (poniedziałek) godz. 9:00 - matematyka,

· 19.12 (poniedziałek) godz. 14:00 - języki mniejszości narodowych, język hiszpański (także poziom dwujęzyczny), geografia,

· 20.12 (wtorek) godz. 9:00 - biologia,

· 20.12 (wtorek) godz. 14:00 - informatyka, język rosyjski, język włoski (także poziom dwujęzyczny),

· 21.12 (środa) godz. 9:00 - chemia,

· 21.12 (środa) godz. 14:00 - historia.

Nowa matura w 2023 roku

Do matury 2023 przystępować będą osoby, które uczęszczały do 8-klasowej szkoły podstawowej, a następnie do 4-klasowego liceum. Ponadto egzamin dojrzałości w nowej formule obejmie absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku) oraz osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

Matura 2023 będzie trudniejsza

To będzie trudniejsza matura niż tegoroczna - tłumaczył Przemysław Czarnek w Porannej rozmowie w RMF FM. Jak jednak zaznaczył, "nie tak trudna, jak była zakładana na początku, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że będzie Covid-19".

Matura 2023 roku jest nową maturą dla tych, którzy są w systemie 8+4, czyli bez gimnazjów, i jest maturą bardziej wymagającą i będzie bardziej wymagającą, ale nie aż tak bardzo, jak byśmy to planowali bez Covid-19 - dodawał minister.

Formuła 2015 i Formuła 2023 - czym się różnią?

Egzamin maturalny odbędzie się w dwóch formułach - 2015 i 2023. Egzaminy w obu wersjach zaplanowano w tych samych terminach.

Formuła 2015 dotyczy absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum. Egzamin będzie przeprowadzony w oparciu o wymagania egzaminacyjne opracowane w 2022 roku.

Z kolei Formuła 2023 dotyczy uczniów, którzy ukończą 4-letnie liceum lub 5-letnie technikum.

Podział na formuły ma związek z wprowadzoną w 2017 roku reformą szkolnictwa polegającą na likwidacji gimnazjów.

Matury w ramach Formuły 2015 i Formuły 2023 różnią się czasem trwania. Dla porównania - pisemny test z języka polskiego w Formule 2015 w trybie podstawowym potrwa 170 minut i 180 minut w trybie rozszerzonym, a w Formule 2023 - odpowiednio: 240 i 210 minut.

Matura 2023 - egzaminy obowiązkowe

Matura 2023 będzie składała się z części ustnej i pisemnej.

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

· dwóch egzaminów ustnych

1. egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)

2. egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

· oraz czterech egzaminów w części pisemnej

1. egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

2. egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)

3. egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)

4. egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).