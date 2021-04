Będzie potrzebna nowa umowa koalicyjna albo czeka nas rozpad rządu - tak zgodnie, choć wciąż nieoficjalnie, mówią politycy trzech partii tworzących Zjednoczoną Prawicę. Ta nowa umowa ma określić nowy skład rząd, a także to, co z dalej z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi i co z Krajowym Planem Odbudowy.

REKLAMA