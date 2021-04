Jedyną alternatywą dla rządu Zjednoczonej Prawicy są przedterminowej wybory - tak o ewentualnej koalicji z opozycją mówił podczas konferencji lider Porozumienia, wicepremier Jarosław Gowin. Przekonywał, że stabilną większość może zapewnić obecnie tylko Zjednoczona Prawica.

Jarosław Gowin / Mateusz Marek / PAP

Gowin pytany, czy byłby gotowy poprzeć "rząd przejściowy opozycji" odparł, że "arytmetyka, ale także wartości są jednoznaczne". Polska potrzebuje spójnego, sprawnego rządu mającego za sobą stabilną większość parlamentarną. Taką stabilną większość może, chociaż ostatnio różnie z tym bywa, zapewnić tylko jeden obóz - obóz Zjednoczonej Prawicy - mówił.

Lider Porozumienia dodał, że nie spodziewa się przedterminowych wyborów. Ocenił, że obecnie należy skoncentrować się na walce z pandemią i przywrócenia rozwoju gospodarczego.



W tym parlamencie jedyną alternatywą dla rządu Zjednoczonej Prawicy są przedterminowe wybory - stwierdził Gowin.



Pytany, czy chciałby wciąż tworzyć wspólne listy z PiS, odparł, że wierzy, że do 2023 r. Zjednoczona Prawica będzie rządzić. Co będzie po roku 2023 za wcześnie przesądzać - mówił Gowin.



Dopytywany, czy nie odbiera jako "policzek" fakt, że nie odwołano ministrów, których Porozumienie wykluczyło ze swoich szeregów, odparł, że "do polityki trzeba podchodzić w sposób powściągliwy".



Niezmiennie zwracamy uwagę naszym partnerom koalicyjnym z PiS, że istotne elementy, nie tylko ten jeden, ale istotne także inne elementy umowy koalicyjnej są niezrealizowane i liczymy na to, że zostaną zrealizowane w najbliższych dniach, tygodniach czy miesiącach - mówił Gowin.

Kropiwnicki: Głosy rządowe mówią, że Gowin jest już w opozycji. Witamy, czekamy!

Coraz częściej głosy rządowe mówią, że Jarosław Gowin jest już w opozycji, więc witamy - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Robert Kropiwnicki . Czekamy na to, żeby Gowin powiedział jednak, że przechodzi i wtedy w trybie konstytucyjnym robimy konstruktywne wotum nieufności, wymieniamy ten rząd i idziemy na wybory - dodał wiceprzewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej.

Zbawcą będzie każdy, kto będzie ratował Polskę przed złym rządem. Dzisiaj Gowin i jego ludzie mają szansę odegrać bardzo ważną rolę. Jak uratują Polskę przed rządem Morawieckiego i PiS-u, to umniejszy ich wcześniejsze błędy - oświadczył w Porannej rozmowie w RMF FM Robert Kropiwnicki.