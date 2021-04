„Coraz częściej głosy rządowe mówią, że Jarosław Gowin jest już w opozycji, więc witamy” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Robert Kropiwnicki. „Czekamy na to, żeby Gowin powiedział jednak, że przechodzi i wtedy w trybie konstytucyjnym robimy konstruktywne wotum nieufności, wymieniamy ten rząd i idziemy na wybory” – dodał wiceprzewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej.

Zbawcą będzie każdy, kto będzie ratował Polskę przed złym rządem. Dzisiaj Gowin i jego ludzie mają szansę odegrać bardzo ważną rolę. Jak uratują Polskę przed rządem Morawieckiego i PiS-u, to umniejszy ich wcześniejsze błędy - oświadczył w Porannej rozmowie w RMF FM Robert Kropiwnicki.

Tak jest skonstruowany rząd PiS-u, że liczy się tylko Kaczyński. Odsunięcie go od władzy i wpływu na Polskę będzie dobre dla nas wszystkich - dodał wiceprzewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej.





"Chcemy umożliwić Polakom wybory. Najlepiej jesienią w tym roku"

Chcemy umożliwić Polakom wybory. Zrobić tak, żeby tuż po pandemii, najlepiej jesienią w tym roku, odbyły się wybory. To jest możliwe - powiedział wiceprzewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej.

Kto miałby być technicznym premierem opozycji? - dopytywał wiceprzewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej Robert Mazurek.

Nie pokłócimy się. Myślę, że będzie zgoda co do tego, żeby był to rząd na krótki okres. Rząd, który ma przygotować Polskę do wyborów, czyli maksymalnie pół roku. Nie będzie miało większego znaczenia, kto będzie premierem - odpowiedział polityk. Nie przegramy tych wyborów. Wygra zjednoczona opozycja - zapewnił.

