"Rośnie presja na Jarosława Kaczyńskiego, by wszedł do rządu w roli wicepremiera" - mówią w nieoficjalnych rozmowach z naszym dziennikarzem Patrykiem Michalskim politycy Solidarnej Polski i Porozumienia Jarosława Gowina. Koalicjanci PiS, którzy zabiegają o rozejm w Zjednoczonej Prawicy, przekonują, że prezes Prawa i Sprawiedliwości nie wyklucza wejścia do rządu, ale nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji.

