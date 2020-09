Kolejny dzień spotkań w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej. Najpierw z Jarosławem Kaczyńskim rozmawiał lider Porozumienia Jarosław Gowin. U prezesa PiS był później również premier Mateusz Morawiecki. Głównym tematem spotkania - przyszłość Zjednoczonej Prawicy - przekazało źródło PAP w Prawie i Sprawiedliwości. Jak informuje Mariusz Piekarski - rozmowy dotyczyły również podziału wpływów w rządzie po ewentualnej rekonstrukcji i zasad współpracy, by nie powtarzał się bunt koalicjantów. Niewykluczone jest także kolejne spotkanie ze Zbigniewem Ziobrą - informują reporterzy RMF FM.

Prezes Kaczyński próbuje teraz wyegzekwować zasadę opisywaną przez polityków PiS-u "by ogon nie merdał więcej psem". Rozmowy były również w temacie stanowiska dla Gowina, bo jego powrót do rządu jest właściwie przesądzony. Resort rozwoju i teka wicepremiera jest do zaapelowania przez władze PiS i Mateusza Morawieckiego, przy jednoczesnym odejściu z rządu Jadwigi Emilewicz - donosi Mariusz Piekarski.

U prezesa Prawa i Sprawiedliwości był dzisiaj także Mateusz Morawiecki. Premier dopracowywał z Jarosławem Kaczyńskim ostateczny kształt rządu. Na ten moment miałby liczyć 14 ministerstw. Oczywiście, przy założeniu, że Ziobro zaakceptuje warunki Kaczyńskiego i utrzymana zostanie koalicja Zjednoczonej Prawicy.

W poniedziałek wieczorem doszło do spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z szefem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobro. Prezes Kaczyński przedstawił na nim warunki dalszego trwania koalicji. Teraz czekamy na odpowiedź Solidarnej Polski; mamy nadzieję, że będzie ona pozytywna - przekazała rzeczniczka PiS.





Kryzys w koalicji

Zjednoczona Prawica od kilku dni boryka się z poważnym wewnętrznym kryzysem, który wybuchł po sprzeciwie Solidarnej Polski i Porozumienia wobec przygotowanych przez PiS projektów ustaw: o ochronie zwierząt - popartej publicznie przez Jarosława Kaczyńskiego, a zakładającej m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra. Mimo dyscypliny podczas głosowania, przeciw niej opowiedziało się 38 posłów klubu PiS, w tym wszyscy posłowie Solidarnej Polski oraz dwóch Porozumienia, a 15 innych posłów partii Jarosława Gowina wstrzymało się od głosu.

W tle jest również spór o ustawę gwarantującą urzędnikom bezkarność za przestępstwa, jeśli zostały one popełnione w celu walki z Covid-19. Wywołała ona potężny opór koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości - zwłaszcza Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry.

Po protestach projekt został wycofany z Sejmu.

Później politycy PiS wielokrotnie podkreślali, że koalicja Zjednoczonej Prawicy już nie istnieje.

Co dalej ze Zjednoczoną Prawicą?

Na środę na godz. 13 zaplanowano kolejną turę rozmów kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości ws. przyszłości Zjednoczonej Prawicy - powiedział szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Tym samym potwierdziły się nieoficjalne informacje RMF FM, o tym, że o wynikach poniedziałkowego spotkania na Nowogrodzkiej dowiemy się najwcześniej jutro.