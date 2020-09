"Zmieniałem partie, ale nie zmieniałem poglądów. Jestem do nich przywiązany i wierny im" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański. "Ocena koalicji (Zjednoczonej Prawicy), uczciwa, nawet surowa, to jest ocena jej działań przez ostatnie 4 lata. Mogę zapewnić, że jesteśmy i byliśmy bardzo lojalnym koalicjantem i program realizujemy" - dodał. Stwierdził także, że wszelkie pretensje PiS do SP "to nie powód, by taką koalicję nastawiać na szwank". "Szanujmy się. To, że jesteśmy mali nie oznacza, żeby nami poniewierać" - zaznaczył.

