Na środę na godz. 13 zaplanowano kolejną turę rozmów kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości ws. przyszłości Zjednoczonej Prawicy - powiedział szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Tym samym potwierdziły się nieoficjalne informacje RMF FM, o tym, że o wynikach poniedziałkowego spotkania na Nowogrodzkiej dowiemy się najwcześniej jutro.

Poniedziałkowe spotkanie na Nowogrodzkiej / Wojciech Olkuśnik / PAP

Po poniedziałkowym spotkaniu polityków PiS, rzeczniczka partii Anita Czerwińska napisała na Twitterze, że podjęto decyzje o "zdecydowanych rozstrzygnięciach". Dodała, że o szczegółach partia poinformuje "w stosownym czasie".

Prokuratura Krajowa w ręce PiS: Znamy warunek po spotkaniu Kaczyński - Ziobro

Dymisja Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego ma być ceną utrzymania koalicji z Solidarną Polską - dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze RMF FM.

Wczoraj wieczorem doszło do pierwszego, wielogodzinnego, spotkania Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry ws. dalszej koalicyjnej współpracy. Według nieoficjalnych ustaleń RMF FM, jednym z warunków Prawa i Sprawiedliwości ma być właśnie oddanie przez Ziobrę Prokuratury Krajowej.

Zjednoczona Prawica od kilku dni boryka się z poważnym wewnętrznym kryzysem, który wybuchł po sprzeciwie Solidarnej Polski i Porozumienia wobec przygotowanych przez PiS projektów ustaw: o ochronie zwierząt - popartej publicznie przez Jarosława Kaczyńskiego, a zakładającej m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra - oraz gwarantującej urzędnikom bezkarność za przestępstwa, jeśli zostały one popełnione w celu walki z Covid-19.





Fogiel o Ziobrze i jego partii: Problemy narastały od miesięcy

Zarówno od pana ministra Ziobro, jak i całej Solidarnej Polski oczekiwalibyśmy (...) koalicyjnej lojalności, ważenia realiów politycznych, niezaskakiwania nas, nieforowania własnych, nieustalonych rozwiązań programowych - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Jak podkreślił: "Kwestia dot. ustawy o ochronie zwierząt to kwestia wtórna, jeśli nie trzeciego rzędu, tak naprawdę - była okazją, przy której ujawniły się pewne sprawy (...). Nie ukrywamy, że problemy były już wcześniej - i to miesiące temu. Jeśli pan premier jedzie do Brukseli na szczyt unijny, a współpracownicy ministra Ziobro łajają go na Twitterze w sposób dość obcesowy albo formułują swoje żądania wobec niego... (...) Ten problem koalicyjny narastał".



Radosław Fogiel przekazał również, że "ma nadzieję, że do końca tygodnia będzie już wiadomo", jakie efekty przyniosły "kryzysowe" rozmowy w obozie Zjednoczonej Prawicy.

Fogiel o Ziobrze i jego partii: Problemy narastały od miesięcy. Oczekujemy lojalności i niezaskakiwania nas Karolina Bereza / RMF FM