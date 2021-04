„Rzecznik Porozumienia Magdalena Sroka jasno powiedziała, że nie widzi możliwości wyjścia z prawicy, dopóki Jarosław Kaczyński ich stamtąd nie wyrzuci. A nie wyrzuci, bo elementy łączące prawicę, a więc i wielkie spółki Skarbu Państwa i fundusze celowe, i agencje, to wszystko sprawia, że Jarosław Kaczyński tego nie zaryzykuje” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Sawicki, poseł PSL.

Wideo youtube

"Nie jest pan zwolennikiem koalicji opozycji z Porozumieniem?" - dopytywał posła PSL Robert Mazurek.

"Jarosław Gowin i jego partia trwać będzie w prawicowej koalicji do końca kadencji. Mimo że w sobotę przedstawiło wręcz opozycyjny program w stosunku do PiS-u, to i tak z tej koalicji wychodzić nie mają zamiaru" - odpowiedział polityk.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sawicki: Kaczyński nie zaryzykuje wyrzucenia Porozumienia z prawicy

"Gdyby Gowin był przekonany, co do konieczności zakończenia złej polityki PiS-u i rządzenia Polską, to z pewnością przyszedłby i ostatecznie ogłosił: "tak, chcę być premierem, marszałkiem i chcę przebudować polską scenę polityczną" - dodał Sawicki.

Sawicki: Nie da się wrócić w Polsce postcovidowej do starego systemu edukacji. Dobrze, żeby powstała duża komisja postpandemiczna

"Nie da się utworzyć opozycyjnego rządu od Konfederacji poprzez PSL do Lewicy Zandberga, bo to się zwyczajnie nie skleja. Dzisiaj są ważniejsze rzeczy do rozwiązania. Nie budowanie rządu technicznego i opozycyjnej alternatywy, dziś trzeba uczciwie przystąpić do przebudowy Polski. To co nas czeka najpilniejszego w tej chwili to przebudowa systemu edukacyjnego" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Sawicki.

"Nie da się już wrócić w Polsce postcovidowej do starego systemu edukacji. Dobrze, żeby powstała duża komisja postpandemiczna, która mogłaby przygotować i reformę edukacji, i polityki zdrowotnej, a także służby zdrowia" - dodał poseł PSL.

Sawicki: Nie widzę szans na rząd techniczny w tej kadencji

"W tych warunkach parlamentu, tej kadencji takiej możliwości nie widzę" - mówi Marek Sawicki o pomyśle Piotra Zgorzelskiego, żeby opozycja stworzyła rząd techniczny razem z Jarosławem Gowinem. "Nie da się połączyć od Brauna, przez Kosiniaka, po Zandberga całego środowiska parlamentarnego i zrobić tzw. rząd techniczny" - przekonywał poseł PSL-u. "Jak ktoś chce wyręczać Jarosława Kaczyńskiego z odpowiedzialności przed upływem jego kadencji, to tylko zrobi mu przysługę" - dodał Sawicki.

W internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Robert Mazurek zapytał Marka Sawickiego o to, czy PSL zamierza wrócić do przedstawianego wraz Pawłem Kukizem pomysłu o ustanowieniu dnia referendalnego. "Oczywiście, że wrócimy do tego pomysłu. Tak, jak wrócimy do pomysłu sędziów pokoju, tak jak wrócimy do pomysłu wyboru prokuratora generalnego w wyborach powszechnych. Te wszystkie pomysły bez Pawła Kukiza będziemy realizować" - odpowiedział Sawicki.

Prowadzący zapytał swojego gościa także o projekt nowelizacji ustawy aborcyjnej, przywracający przesłankę embrio-patologiczną, którą w PSL złożyło w Sejmie kilka miesięcy temu. " Nie wiem, co się z nim dzieje" - odparł Sawicki. Dodał też, że PSL nadal popiera przywrócenie tzw. "kompromisu aborcyjnego". "Jeśli byśmy przywrócili ten kompromis i zapisali go w konstytucji, to również stosowne komisje bioetyczne oceniałyby okresowo, jakie ewentualne wady letalne dopuszczałyby możliwość aborcji, a nie sprawiałyby, że ona będzie automatyczna, jak dzisiaj chce PO" - mówił poseł ludowców.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Wkrótce pełna treść rozmowy.