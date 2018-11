Incydent na Morzu Czarnym był "prowokacją", zorganizowaną przez ukraińskie władze z myślą o podbiciu notowań prezydenta Petra Poroszenki przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi i "obliczoną na to, by wykorzystać ją jako pretekst" do wprowadzenia na Ukrainie stanu wojennego - oświadczył prezydent Rosji Władimir Putin w przemówieniu wygłoszonym podczas forum inwestycyjnego w Moskwie.

