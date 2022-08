Prezydent Francji Emmanuel Macron podziękował na Twitterze Polsce i innym krajom europejskim, które zapowiedziały pomoc w gaszeniu wielkiej fali pożarów lasów we Francji. Nasz kraj wyśle 146 strażaków i 49 wozów ratowniczo-gaśniczych.

Emmanuel Macron / Shutterstock

Pomoc w gaszeniu pożarów we Francji zapowiedziały również Niemcy, Austria, Grecja, Rumunia oraz Szwecja, która ma wysłać do Francji samoloty gaśnicze.

Polacy mają przez półtora tygodnia będą pomagać tysiącom francuskich strażaków, którzy już od połowy lipca walczą z gigantyczną falą pożarów w różnych regionach kraju.

Najgorsza sytuacja panuje obecnie w rejonie Bordeaux w południowo-zachodniej części kraju, gdzie w ciągu ostatnich dwóch dni ewakuowano znowu ponad 6 tysięcy osób.

Wysłanie polskich strażaków do Francji to odpowiedź na francuską prośbę do społeczności międzynarodowej, która została skierowana za pośrednictwem mechanizmu wspólnotowego UE. Zapotrzebowanie na pomoc otrzymano poprzez ERCC (Emergency Response Coordination Centre).

Polska grupa ratownicza, która wyruszy do Francji, składa się ze strażaków z województw: zachodniopomorskiego oraz dolnośląskiego. Są to w sumie dwa moduły do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów (dwa moduły GFFFV). Strażacy po sformowaniu grupy jeszcze dziś wyruszą z okolic Legnicy do Francji.

Pożary napędzane przez suszę

Od połowy lipca olbrzymie płomienie, które szybko rozprzestrzeniają się z powodu największej od pół wieku suszy we Francji, zniszczyły już ponad 30 tysięcy hektarów lasów. Ewakuowano w sumie ponad 50 tysięcy osób.