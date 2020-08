Policja wkroczyła do akcji po tym, jak o poranku kilkanaścioro aktywistów Greenpeace wspięło się na dach gmachu Ministerstwa Środowiska i rozwiesiło olbrzymi banner z napisem: "Stop dewastacji! Czas na ochronę" i z podobizną ministra środowiska Michała Wosia wycinającego drzewo. Ekolodzy apelują o objęcie wszystkich starych polskich lasów odpowiednią ochroną i krytykują ministra Wosia za to, że - jak czytamy w ich oficjalnym stanowisku - "nie zajmuje się ochroną przyrody, tylko realizuje rabunkową politykę szefów koncernu Lasy Państwowe". Przed południem policjanci sprowadzili z dachu i zatrzymali część aktywistów.

Banner Greenpeace na gmachu resortu środowiska / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Greenpeace domaga się, by co najmniej 15 procent polskich lasów - wszystkie stare, najcenniejsze przyrodniczo siedliska - zostało pilnie i trwale wyłączonych z wycinek i objętych właściwą ochroną. Organizacja przekonuje, że jest to konieczne m.in. ze względu na kryzys ekologiczny i masowe wymieranie gatunków dzikich zwierząt i roślin.

"Stare lasy to również doskonałe narzędzia do walki z kryzysem klimatycznym" - podkreślają aktywiści. Jak wyjaśniają: stare lasy "przechowują w ściółce, glebie i drzewach ogromne ilości pochłoniętego z atmosfery węgla. Są naszą naturalną tarczą, która już teraz zmniejsza dotkliwość skutków kryzysu klimatycznego takich jak susze czy powodzie".

Greenpeace zaznacza, że od blisko 20 lat nie powstał w Polsce żaden nowy park narodowy, a "kolejni ministrowie środowiska dawali zielone światło na eksploatację cennych przyrodniczo drzewostanów w miejscach, które były planowane do objęcia ochroną - w Puszczy Białowieskiej, Karpackiej, Piskiej i wielu innych lasach w całej Polsce".

"Minister Michał Woś nie tylko kontynuuje tę szkodliwą tendencję, ale wręcz ją wzmacnia" - podkreślają ekolodzy w oficjalnym oświadczeniu i dodają: "Ten proceder, szkodliwy dla ludzi, przyrody i klimatu, krytykowany przez naukowców i przeważającą część społeczeństwa, musi się zakończyć. Niekompetentni urzędnicy muszą zostać zastąpieni przez osoby, które naprawdę chronią przyrodę".

"Minister środowiska nie może być wykonawcą biznesplanu leśnych baronów" - komentuje Marta Grundland, koordynatorka kampanii leśnej Greenpeace Polska.

"Obowiązkiem rządzących jest ochrona naszego wspólnego dobra, jakim jest przyroda. Potrzebujemy ministra, który słucha głosu nauki i społeczeństwa, a nie bossów leśnego koncernu. Potrzebujemy ministra, który w obliczu kryzysu klimatycznego i ekologicznego potrafi stanąć po stronie ludzi i przyrody, a nie tych, którzy resztki tej cennej przyrody eksploatują i niszczą dla władzy i pieniędzy" - mówi.

Grundland relacjonuje, że w czasie zakończonej właśnie podróży po Bieszczadach i Pogórzu Przemyskim zobaczyła "na własne oczy m.in. dewastację starych drzewostanów Puszczy Karpackiej".

"To szokujące, jak leśni baronowie nie oglądają się ani na głos nauki, ani na sprzeciw społeczeństwa, i dla budowania swojej pozycji są gotowi na wycinki w starych, cennych lasach. Jeszcze bardziej szokujące jest to, że minister środowiska, zamiast kontrolować te zapędy i ograniczyć wycinki, dba tylko o to, by biznesplan szefostwa Lasów Państwowych był realizowany. Czas na gruntowną zmianę w podejściu rządzących do przyrody" - komentuje Marta Grundland.

Aktywiści zwracają uwagę, że Michał Woś nie odpowiedział do tej pory na żaden z listów z prośbą o spotkanie, skierowanych do niego przez Greenpeace lub koalicje, w których działa organizacja.

Do akcji wkroczyła policja. Zatrzymuje protestujących

Już o poranku do akcji wkroczyli policyjni negocjatorzy: podjęli rozmowy z aktywistami, którzy wspięli się na dach gmachu resortu Michała Wosia.

Marta Grundland zapowiadała jednak w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Dobrołowiczem: "Prawdopodobnie zostaniemy (na dachu gmachu resortu - przyp. RMF) tyle, ile trzeba będzie zostać", a dopytywana, czy w grę wchodzi nawet kilka dni i nocy, uśmiechnęła się: "Wchodzi".

Przed południem jednak policjanci sprowadzili z dachu 11 aktywistów i przy pomocy strażaków rozpoczęli operację zdejmowania działaczy, którzy zawiesili się na budynku na linach.

Protestujący sprowadzeni z dachu zostali zatrzymani.

Minister odpowiada na zarzuty ekologów

Michał Woś na zarzuty ekologów odpowiedział na Twitterze.

Napisał, że w ciągu ostatniej dekady wzrosło w Polsce zalesienie - o 188,5 tysiąca hektarów - i poprawiła się "jakość lasów", że przybyło nam - o 25 procent - drzew ponadstuletnich, a tereny całkowicie wyłączone z wycinek objęły 530 tysięcy hektarów.

Na koniec minister dorzucił hasło: "Stop #FakeNews".