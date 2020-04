Dziś maluchom zamkniętym w domu proponujemy zabawę przepięknie pachnącą domową ciastoliną. Stworzymy też sympatycznego jeża i przyjaznego dinozaura. Zostańcie w domu i bawcie się z nami.

Dinozaur na tacy

Do zrobienia tego stwora z czasów prehistorycznych potrzebujemy 2 papierowych tacek, farb, kleju i ewentualnie rolki po papierze toaletowym. Jedną tackę rozcinamy na pół i obie połówki malujemy po wypukłej stronie. Z drugiej tacki wycinamy głowę i ogon. Odcinamy dwa kawałki rolki po papierze toaletowym i malujemy nogi. Całość sklejamy i stwór gotowy.

Dinozaur na tacy / Marlena Chudzio / RMF FM

Bal maskowy

W lekko sztywnym kartonie wycinamy kształt maski. Trzeba zrobić otwory na oczy i nos. Ozdabiamy brokatem i malujemy. Z tyłu doczepiamy gumkę, a jeśli jej nie mamy, może to być opaska z papieru. Można zrobić maski dla całej rodziny i urządzić wielki bal maskowy.

Bal maskowy / Marlena Chudzio / RMF FM

Zmienne twarze

Do tej zabawy potrzebujemy trzech przezroczystych kubeczków i pisaka. Na jednym kubeczku malujemy różne oczy, na drugim usta, a na trzecim kilka fryzur. Staramy się rysować je w taki sposób aby nałożone na siebie stworzyły twarz. Teraz możemy obracać kubeczki i zmieniać naszym postaciom miny, fryzury i spojrzenia. Z młodszymi dziećmi do świetna okazja by porozmawiać o emocjach i nauczyć się ich nazywania.

/ Marlena Chudzio / RMF FM

Detektyw i ślady

Najpierw potrzebujemy masy, w której będziemy odciskać nasze ślady. Możemy wykorzystać gotową ciastolinę. Jeśli jej nie mamy, możemy ją sami zrobić. Potrzebujemy dowolnego balsamu do ciała, mąki ziemniaczanej i mąki pszennej. Łączymy substancje powoli, dodając składniki aż masa osiągnie pożądaną konsystencję. Masą wyklejamy płaskie naczynie. Odciskamy w niej ślady foremek. Dla młodszych dzieci lepiej by każdy odcisk był osobno, przy starszych dzieciach kształty mogą się nakładać - zabawa będzie trudniejsza. Możemy też odciskać łyżki, nakrętki i inne przedmioty. Wtedy zabawa będzie przypominać pracę detektywa. Zadaniem dziecka jest odszukać który przedmiot zrobił dany kształt. Zaletą takiej domowej ciastoliny jest piękny zapach.

Detektyw i ślady - zabawa w domu RMF FM

/ Marlena Chudzio / RMF FM

Rurkowy jeż

Potrzebujemy ciastoliny, plasteliny lub masy, która opisaliśmy powyżej. Przydadzą się także plastikowe rurki, nożyczki i ewentualnie ziarnka grochu lub cieciorki. Z masy formujemy kształt jeża. Dziecko docina słomki i wtyka je w masę. Z tym zadaniem poradzą sobie nawet najmłodsi. Oczy jeża robimy z nasionek i nasz leśny przyjaciel jest gotowy. Jeśli nie mamy rurek, możemy wykorzystać wykałaczki.