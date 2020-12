​Przed nami weekend zmasowanych kontroli przestrzegania zakazów koronawirusowych. Będą dotyczyć nie tylko stoków narciarskich i hoteli, ale także galerii handlowych. To ustalenia dziennikarzy RMF FM.

Będą kontrole w galeriach handlowych / Pixabay

Kontrolą zajmą się policjanci oraz inspektorzy sanepidu.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, jeśli chodzi o galerie handlowe - kontolowane ma być to, ile osób wchodzi do każdego centrum handlowego, a także ile do poszczególnych sklepów.

Sprawdzane będzie też, czy w sklepach pilnowane jest zachowanie reżimu sanitarnego i czy wszędzie są płyny do dezynfekcji.

Kontrole na stokach mają polegać na sprawdzaniu odstępów w kolejkach do wyciągów.

W hotelach ma być weryfikowane, czy turyści faktycznie są na wyjazdach służbowych.



W ten weekend w całą akcję ma być zaangażowanych nawet ponad tysiąc policjantów i inspektorów.

Kary mogą otrzymać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby niestosujące się do zakazów.