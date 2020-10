"Poważnie rozważamy wprowadzenie kolejnych obostrzeń, które będą chronić przede wszystkim seniorów" - przyznaje w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Ma to związek z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Najwięcej zarażeń, a także zgonów dotyczy właśnie osób starszych. Zmiany obejmowałyby dodatkowe obostrzenia w salonach fryzjerskich i sklepach. Ponownie wprowadzone byłby również "godziny dla seniorów".

Liczba zakażeń i zgonów na koronawirusa rośnie. Badania laboratoryjne potwierdziły w piątek zarażenie u kolejnych 4739 osób. To najwyższy dzienny bilans od początku epidemii. Ministerstwo Zdrowia poinformowało również, że zmarły 52 osoby.

W związku z niepokojącymi statystykami resort zdrowia podjął decyzję o objęciu żółtą strefą całej Polski. Zmiany będą obowiązywały od soboty. Restrykcje wprowadzają m.in. obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej.



Do strefy czerwonej będą zaliczane natomiast te powiaty, gdzie liczba zakażeń koronawirusem wynosi powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców.



W strefie czerwonej obostrzenia są dużo bardziej rygorystyczne. Zakładają m.in. zakaz organizacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, a także funkcjonowanie lokali gastronomicznych wyłącznie w godzinach od 6:00 do 22:00.



Jeżeli widzimy, że dzisiaj w Warszawie mamy ponad 300 zakażeń, czyli to jest więcej niż połowa zakażeń na całym Mazowszu, to jest świadectwo tego, z czym możemy się zetknąć na ulicy. Jeżeli będziemy lekceważyli te nakazy, to wówczas możemy dojść do wyższych wyników (zakażeń koronawirusem - przyp. red.) - przestrzega w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.



Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłało wiadomości SMS do mieszkańców powiatów, które weszły do strefy czerwonej, przypominając o przestrzeganiu obowiązujących zasad.



Wrócą "godziny dla seniorów"?

Wojciech Andrusiewicz wskazał, że osobami, które najciężej przechodzą Covid-19, są seniorzy.

Na pewno szczególnie pochylamy się nad osobami starszymi, bo jeżeli widzimy zakażenia i widzimy osoby hospitalizowane, to jest jasny sygnał - dominują osoby starsze - przyznał rzecznik Ministerstwa Zdrowia, dodając, że resort rozważa wprowadzenie dodatkowych obostrzeń, mających na celu ochronę osób starszych.



Restrykcje miałyby dotyczyć salonów fryzjerskich i sklepów i w tym kontekście resort wymienia przywrócenie "godzin dla seniorów". Takie rozwiązanie ministerstwo wdrożyło już na początku pandemii. We wszystkich sklepach przed dwie godziny dziennie - od 10:00 do 12:00 - obsługiwane były wyłącznie osoby starsze.

W najbliższych dniach pewnie będziemy to ogłaszać - zapowiada Andrusiewicz.

Minister rodziny apeluje do seniorów: Pozostańcie w domach

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zaapelowała do seniorów o niewychodzenie z domu, gdy nie jest to konieczne.

Instytucje, a także osoby bliskie zadbają o to, abyście państwo mieli dostarczone do domu to, co jest potrzebne - zapewniła.



Jesteście nam wyjątkowo bliscy. Chcemy przede wszystkim zadbać o państwa zdrowie i życie, dlatego dzisiaj jest tak ważne, abyście państwo, jeżeli nie ma takowej potrzeby, pozostali w domu. Instytucje, a także osoby bliskie, zadbają o to, abyście państwo mieli dostarczone do domu to, co jest potrzebne - zaapelowała Marlena Maląg.