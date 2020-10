Odwołajmy spotkania ze znajomymi, jeśli planowaliśmy je na najbliższy weekend - apeluje w rozmowie z RMF FM specjalista chorób zakaźnych profesor Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o rekordowej liczbie zakażeń koronawirusem w Polsce. To 4739 nowych przypadków.

zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Przed nami weekend. To czas, kiedy wiele osób planuje spotkania ze znajomymi, wyjście na siłownie, czy do teatru.

Jak radzi prof. Ernest Kuchar, należy wstrzymać się z takimi planami. Przynajmniej przez najbliższe kilka dni.



4 do 5 tysiecy to jest liczba przypadków zgłoszonych, przypadków realnych może byc wielokrotnie więcej, dlatego że wiele osób zakażonych jest zupełnie bezobjawowych, a więc umykają oni statystykom - zaznacza profesor.

Trzeba zrobić wszystko co można, żeby ograniczyć liczbę kontaktów. Z domownikami spotykamy się na co dzień, a więc oni nie stanowią dla nas zagrożenia. Każda obca osoba, którą odwiedzamy, to jest dla nas potencjalne źródło zakażenia - dodaje prof. Kuchar.





Wstrząsające dane z resortu zdrowia

Według najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia - mamy 4739 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. To najwyższy dzienny przyrost zachorowań od początku pandemii w kraju. Zmarło kolejne 52 osoby.



W czwartek samych zachorowań było mniej, bo 4280, ale liczba zgonów była do tej pory najwyższa. Wczoraj resort zdrowia poinformował o śmierci aż 76 osób.