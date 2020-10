Ministerstwo Zdrowia poleciło Agencji Rezerw Materiałowych przekazanie szpitalom 304 respiratorów, znajdujących się w jej zasobach - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Dodatkowo dyspozycja dotyczy 264 kardiomonitorów.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/Leszek Szymański /

Zgodnie z decyzją resortu zdrowia nastąpi uzupełnienie sprzętu w szpitalach drugiego i trzeciego poziomu, a więc w szpitalach z oddziałami zakaźnymi oraz w placówkach jednoimiennych.

Resort zdrowia zbiera zapotrzebowanie na te specjalistyczne urządzenia z całej Polski. Niebawem rozpocznie przekazywanie respiratorów i kardiomonitorów do szpitali pierwszego poziomu, a więc powiatowych.



Jak dowiedział się reporter RMF FM, część sprzętu to respiratory kupione od firmy handlarza bronią. Resort zdrowia zapewnił naszego dziennikarza, że dostawca uzupełnił wszelkie braki formalne i respiratory legalnie mogą trafić do szpitalnych oddziałów.

Wczoraj premier informował, że zapasy respiratorów w magazynach wynoszą ponad 500. Tyle samo jest też wolnych w szpitalach.