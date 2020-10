Od 10 października cała Polska będzie znajdować się w strefie żółtej. To oznacza, że w całym kraju będzie obowiązywało zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej, w lokalach gastronomicznych będą obowiązywać dodatkowe restrykcje, zostanie zwiększona liczba łóżek w szpitalach.

Zmiany, które wejdą w życie od 10 października. "Likwidujemy strefę żółtą. Dlaczego? Bo zasady w niej obowiązujące zostają rozciągnięte na cały kraj" - informuje rząd.

Wśród najważniejszych zasad wymieniono obowiązek zakrywania nosa i ust w całym kraju w przestrzeni publicznej - w sklepie, autobusie, na ulicy. Zwolnione z tego obowiązku będą jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Na terenie całego kraju w lokalach gastronomicznych będzie należało zachować bezpieczną odległość - na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 m2. Również w całym kraju w lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia.

Ponadto lokale w strefie czerwonej lokale będą mogły być otwarte w określonych godzinach - od 6:00 do 22:00.

Zgodnie z nowymi zasadami będzie obowiązywał limit osób na imprezach okolicznościowych: do 75 osób oraz w strefie czerwonej do 50 osób. Te zasady będą natomiast obowiązywać od 17 października.

Od 10 października w przestrzeni zamkniętej wydarzenia kulturalne będą mogły odbyć się z udziałem 25 proc. publiczności - taka sama zasada obowiązuje w kinach. W wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w plenerze może uczestniczyć maksymalnie 100 osób - jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m2.

W strefie czerwonej natomiast będzie obowiązywał całkowity zakaz organizacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. W kinach natomiast może przebywać 25 proc. publiczności.

Utrzymany zostanie zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy zgromadzeń w całym kraju będą musieli zakrywać usta i nos oraz zachować minimum 1,5 m odległości. Dodatkowo pomiędzy zgromadzeniami musi zostać zachowana odległość - minimum 100 m.

Rząd zapowiada również zwiększenie liczby lóżek dla pacjentów z Covid-19 do 13,5 tys.

Ponadto ma zostać zwiększona rola lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w walce z koronawirusem. Po zmianach lekarze POZ będą mogli kierować pacjenta do izolacji domowej lub do izolatorium. Zniesiony zostanie obowiązek spełnienia 4 kryteriów do testu na Covid-19 podczas teleporady.

Od soboty będzie obowiązywała również nowa lista powiatów, które znajdą się w strefie czerwonej. Są to 32 powiaty i 6 miast:

województwo kujawsko-pomorskie: powiat aleksandrowski oraz Grudziądz; województwo lubelskie: powiat janowski, łęczyński oraz włodawski; województwo łódzkie: powiat bełchatowski, wieluński oraz Piotrków Trybunalski; województwo małopolskie: powiat limanowski, myślenicki, nowotarski, suski oraz tatrzański; województwo mazowieckie: powiat otwocki oraz szydłowiecki; województwo opolskie: powiat oleski; województwo podkarpackie: powiat dębicki oraz mielecki; województwo podlaskie: powiat białostocki, zambrowski oraz Suwałki; województwo pomorskie: powiat kartuski, kościerski, pucki, słupski oraz Sopot; województwo śląskie: powiat kłobucki; województwo świętokrzyskie: powiat kielecki oraz Kielce; województwo warmińsko-mazurskie: powiat bartoszycki, działdowski, iławski oraz ostródzki; województwo wielkopolskie: powiat krotoszyński, międzychodzki, rawicki oraz wolsztyński; województwo zachodniopomorskie: Koszalin.