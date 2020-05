Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki zachęca biskupów do odwoływania ogólnych dyspens od uczestnictwa w niedzielnych mszach. Jednocześnie sugeruje, aby zwolnienie z obowiązku uczestnictwa utrzymać dla niektórych osób.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Przypomnijmy, że od niedzieli 31 maja rząd znosi ograniczenia związane z liczbą osób, które mogą jednocześnie przebywać w kościołach. Do tej pory była to jedna osoba na 10 metrów kwadratowych powierzchni. Jeżeli chodzi o kult religijny - już od tej niedzieli nie będą obowiązywały limity wiernych w kościołach, ale również taka sama zasada i dystans dwumetrowy od innego wiernego - powiedział podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Ze względu na ograniczenia polscy biskupi udzielili dyspensy, czyli zwolnienia od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy dla wszystkich.

Gądecki: Zachęcam do odwoływania dyspens

Jak napisał w wydanym w środę komunikacie przewodniczący KEP, zachęca do roztropności, ale też prosi o odwoływanie udzielonych ogólnych dyspens. "Zachęcam księży biskupów do odwoływania udzielonych ogólnych dyspens od uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych. Jednocześnie sugeruję, aby utrzymać dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. Przypominam równocześnie o konieczności zachowania w kościołach dystansu dwóch metrów i obowiązku zakrywania ust i nosa" - stwierdził abp Gądecki.

Co z procesjami w Boże Ciało?

Metropolita poznański zabrał też głos w sprawie procesji, które tradycyjnie odbywają się w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa, czyli tak zwane Boże Ciało. W tym roku ten dzień wypada 11 czerwca.

"Jednocześnie zachęcam księży biskupów do roztropnych zmian w szczegółowych rozporządzeniach dotyczących duszpasterstwa w poszczególnych diecezjach, mając na uwadze dzisiejsze decyzje służb medycznych, zgodnie z którymi w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób przy zachowaniu innych zaleceń sanitarnych, co umożliwia organizowanie procesji Bożego Ciała" - dodał.