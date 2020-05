Od przyszłego tygodnia Narodowy Fundusz Zdrowia zacznie wysyłać informacje do osób, które mogą wyjechać do sanatorium. Turnusy uzdrowiskowe będą możliwe od 15 czerwca. Tak wynika z kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z pandemią. Warunkiem wyjazdu do sanatorium będzie negatywny wynik badania na obecność koronawirusa, a test będzie obowiązkowy.

