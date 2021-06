W AppStore jest już aplikacja do odczytu QR z Unijnego Certyfikatu Covidowego - poinformował we wtorek wieczorem minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedział, że niedługo pojawi się również w Google Play.

Zdj. ilustracyjne / Utrecht Robin/ABACAPRESS.COM / PAP/EPA

Od dziś w sklepie AppStore można pobrać aplikację do odczytu QR kodu w ramach Unijnego Certyfikatu Covidowego. Niedługo również w Google Play - napisał na Twitterze szef resortu zdrowia.

Unijny Certyfikat Covid ma m.in. niwelować różnice w zakresie stosowanych przez państwa członkowskie obostrzeń i ograniczeń dla swobody przemieszczania się.

Jak pobierać Unijne Certyfikaty Covid?

Na UCC składa się kod QR i unikalny identyfikator, które można pokazać, przekraczając granice. Kod QR dostępny jest od 1 czerwca m.in. w Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl).

Ozdrowieńcy lub osoby, które mają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, mogą poprosić o wydruk certyfikatu lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

Aby otrzymać certyfikat, należy:

Zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta.

Następnie wybrać kafelek "Certyfikaty" na dole strony, rodzaj certyfikatu i kliknąć na "Pobierz kod QR".

Następnie należy zapisać pdf na swoim urządzeniu lub wydrukować; można też zeskanować kod.

Unijny Certyfikat COVID jest ważny we wszystkich państwach członkowskich UE, a także Islandii, w Norwegii i Liechtensteinie. Należy jednak pamiętać, że wszystkie kraje unijne wprowadzą to rozwiązanie dopiero 1 lipca (z sześciotygodniowym okresem przejściowym). Każdorazowo przed podróżą należy więc sprawdzić obowiązujące regulacje w kraju, do którego się udajemy.