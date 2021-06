Nie tylko osoby w pełni zaszczepione, ale także z negatywnym wynikiem testu oraz ozdrowieńcy mogą dostać przywilej niewliczania ich do obowiązujących limitów - takie rozwiązanie zasugerował na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Polityk zdradził także kolejne szczegóły dotyczące certyfikatów covidowych. Kiedy będą one dostępne?

/ Pixabay

Według obecnych przepisów na koncertach, weselach czy na stadionach może przebywać określona liczba osób. Limity nie obejmują jednak osób zaszczepionych. Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że decyzja w sprawie dołączenia do tej grupy osób z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa i ozdrowieńców być może zostanie ogłoszona jeszcze w tym tygodniu, razem z planem kolejnych luzowań restrykcji na czas wakacji.

W rządzie trwa jeszcze dyskusja na ten temat. Z jednej strony padają argumenty, że tak właśnie działa unijny certyfikat covidowy - potwierdza on zarówno zaszczepienia, jak i przechorowanie w ostatnim czasie Covid-19. Tak zwany paszport covidowy pozwala również udokumentować negatywny wynik testu na koronawirusa, a co za tym idzie podróżować bez kwarantanny.

Jest argument przeciw

Z drugiej jednak strony, pada argument, że może to odwieść wiele osób od zaszczepienia się. Obecnie wiele osób myśli o zaszczepieniu chociażby z tego powodu, żeby pójść na koncert, nie wliczając się do limitów. Po dołączeniu do grupy zaszczepionych także ozdrowieńców i osób mających negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, mogą one wybrać jednorazowe badanie.

Decyzja przed nami - zapowiedział minister Niedzielski.

Udostępnimy aplikację, która umożliwi czytanie tych certyfikatów (covicowych). Wtedy będziemy się po prostu zastanawiali czy nie poszerzyć tej bazy, bo będzie możliwość udokumentowania tego statusu - dodał.

Minister zdrowia oświadczył, że aplikacja, która umożliwi czytanie certyfikatów covidowych zostanie udostępniona jutro.



Szczepienia w Polsce

Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw Covid-19. Preparaty firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, a specyfik opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, wymaga podania tylko jednej dawki.



Szczepionka Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech, zapobiegająca Covid-19, zawiera cząsteczkę zwaną informacyjnym RNA (mRNA) z instrukcjami wytwarzania białka znanego jako białko wypustkowe, naturalnie występującego w SARS-CoV-2, wirusie wywołującym Covid-19, dzięki czemu przygotowuje organizm do obrony przed SARS-CoV-2.