"Na najbliższe trzy tygodnie, do 9 kwietnia, wprowadzamy naukę zdalną dla klas I-III" - poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Ma to związek z niepokojącą dynamiką zakażeń koronawirusem w Polsce. W ciągu ostatniej doby zanotowano aż 25 tys. nowych przypadków.

Uczniowie klas I-III wracają do nauki zdalnej / Mateusz Marek / PAP

Rząd od soboty wprowadza na terenie całej Polski lockdown. Oznacza to szereg nowych nowych obostrzeń. W całym kraju zamknięte zostaną hotele, kina, teatry, baseny i obiekty sportowe. Ograniczona zostanie również działalności galerii handlowych.

Więcej na ten temat przeczytacie w naszej relacji z konferencji prasowej ministra zdrowia: Lockdown w całej Polsce już od soboty



Zmiany czekają również szkolnictwo. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej przekazał, że wracamy do nauki zdalnej. Uczniowie klas I-II będą edukowali się wyłącznie online przez 3 tygodnie - do 9 kwietnia.

Co ważne, przedszkola i żłobki pozostają otwarte.



Zdecydowaliśmy się na to, przede wszystkim ze względu na to, że w najbliższym czasie czeka nas okres ferii wielkanocnych. Ta nauka przez najbliższe tygodnie będzie naznaczona kwestią ferii - tak swoją decyzję tłumaczył Niedzielski.



Minister przekazał, że po świętach będą podejmowane kolejne decyzji ws. szkół, "najprawdopodobniej o powrocie do kształcenia hybrydowego w klasach I-III".

Dowiedz się więcej o epidemii w Polsce: Alarmujące dane: 25 tys. nowych zakażeń koronawirusem, 453 zgony