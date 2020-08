Do czasu wyboru nowego ministra zdrowia jego obowiązki ma przejąć premier Mateusz Morawiecki. Kto zastąpi Łukasza Szumowskiego? Ruszyła giełda nazwisk. Jako potencjalni następcy wymieniani są m.in. Stanisław Karczewski, Waldemar Kraska i Andrzej Sośnierz.

Dymisją Szumowskiego nie jest zdziwiony były marszałek Senatu i członek władz PiS Stanisław Karczewski.



Kierownictwo partii od dłuższego czasu wiedziało, że minister Szumowski nosi się z zamiarem odejścia z rządu — przekonuje polityk w rozmowie z Onetem. Dodaje, że nie zabiega o stanowisko ministra zdrowia. Ale jak będzie, tego nie wiem. Decyzja zależy od premiera i kierownictwa partii — mówi Karczewski.

Wśród kandydatów do objęcia stanowiska ministra zdrowia wymieniany jest obecny wiceszef tego resortu Waldemar Kraska.

Według informacji Onetu, Kraska ma duże szanse na objęcie stanowiska ministra zdrowia po rekonstrukcji rządu. Jest człowiekiem premiera Mateusza Morawieckiego i cieszy się bardzo dobrą opinią - mówi informator Onetu. Portal pytał Kraskę o komentarz. Wiceminister nie chciał jednak odpowiedzieć na pytanie, czy prowadzone są z nim rozmowy na temat objęcia tego stanowiska.

Dalsze decyzje podejmie pan premier Mateusz Morawiecki - odpowiedział.

Na giełdzie nazwisk pojawił się wiceminister zdrowia w latach 2005-2007 Bolesław Piecha. Na pytanie Onetu, czy otrzymał propozycję, odparł: Nic o tym nie słyszałem. Byłem wiceministrem i to wystarczy.



Wśród kandydatów wymieniany jest też poseł Porozumienia Andrzej Sośnierz. Parlamentarzysta przyznaje, że nie odmówiłby, gdyby dostał propozycję objęcia stanowsika szefa resortu zdrowia.



Gdybym dostał propozycję? Cóż, do polityki się idzie, żeby coś zrobić, więc trudno się uchylać. Z pewnością nie powinienem, skoro mówiłem tyle o reformie i zmianie modelu, odmówić. Ale to nie do mnie należy, czy moja osoba wchodzi w grę. Jeśli dostanę propozycję, to zapewne bym nie odmówił, ale to tylko luźne rozważania. Nikt takiej propozycji mi nie składał - mówi polityk w rozmowie z Onetem.

Szumowski: Jestem przekonany, że mój następca poprowadzi dalej system, który zbudowaliśmy

Szumowski poinformował o złożeniu rezygnacji z funkcji ministra zdrowia na wtorkowej konferencji prasowej. Dodał, że pozostaje posłem, chce też wrócić do wykonywania wyuczonego zawodu lekarza.



Dzisiaj składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia (...). Nigdzie nie znikam, nie odchodzę, pozostaje posłem, pozostaję przestrzeni publicznej, będę pełnił funkcje publiczne. Oczywiście wracam do zawodu, do mojego wyuczonego zawodu (...), chciałbym wrócić do instytutu, do kliniki, chciałbym leczyć pacjentów - mówił Szumowski na briefingu.



Powiedział, iż jest przekonany, że jego następca "na pewno niezwykle kompetentny ekspert będzie mógł teraz ten system, który zbudowaliśmy reagując na rzecz niespotykaną, jak taka epidemia (koronawirusa - PAP) - od stu lat takiej nie było - poprowadzić dalej".



