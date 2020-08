Nie będzie obowiązkowych szczepień na koronawirusa dla wszystkich Polaków. Zamiast tego szczepionka ma być zalecana wybranym grupom ryzyka. To - jak dowiedział się reporter RMF FM - plan, jaki ma polski rząd po pierwszym posiedzeniu zespołu do spraw zakupu preparatu dla naszego kraju. Zespół, którego przewodniczącym jest wiceminister zdrowia do spraw polityki lekowej Maciej Miłkowski, wypracowuje rekomendacje dotyczące mechanizmu szczepienia mieszkańców Polski na COVID-19, gdy preparat będzie już gotowy.

