Pacjent zakażony COVID-19 bez objawów klinicznych zwolniony może być z izolacji po 10 dniach od stwierdzeniu choroby, a z objawami nie wcześniej niż po 13 dni od dnia ich wystąpienia - wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.

Zdj. ilustracyjne / CLAUDIO PERI / PAP/EPA

Według nowelizacji rozporządzenia opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji późnym wieczorem, lekarz osobę izolowaną z objawami klinicznymi COVID-19 zwolnić może z izolacji po 3 dniach bez gorączki oraz objawów ze strony układu oddechowego, jednak nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia u niej objawów. Natomiast osobę, u której objawy nie wystąpiły, wypisać można po 10 dniach od daty, gdy zdiagnozowano u niej chorobę.

Lekarz może też zdecydować o zakończeniu izolacji bez wykonania testu na koronawirusa.

U osób z deficytami odporności (immunokompetentnych) czas izolacji może zostać wydłużony adekwatnie do stanu zdrowia. Równocześnie przepisy dopuszczają możliwość zakończenia izolacji pacjenta po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24 godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku i od rodzaju objawów klinicznych.

"Szczególną sytuacją (...) jest przypadek, w którym pacjentowi objawowemu został pobrany wymaz przed przyjęciem do izolatorium, a wynik okazał się negatywny po przyjęciu do izolatorium. W takiej sytuacji przepis określa, że jest to przesłanka do zwolnienia danej osoby z izolacji celem leczenia w systemie ambulatoryjnym" - wynika z uzasadnienia do nowelizacji przepisów.

Ponadto ze standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach - określonego w przepisach - wynika, że wizyta pielęgniarska odbywa się nie rzadziej niż dwa razy na dobę. W jej ramach m.in. ocenia się stan ogólny pacjenta, mierzy temperaturę ciała oraz podaje zlecone przez lekarza leki. Natomiast w przypadku pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby podjęcia decyzji o wypisaniu pacjenta z izolatorium odbywa się wizyta lekarska. Lekarz może udzielać porad również zdalnie.

Regulacja stanowi także, że osobie przebywającej w izolatorium - w przypadku uzasadnionym klinicznie - można zlecić test na obecność wirusa SARS-CoV-2, a jeśli jej stan zdrowia pogorszy się należy zapewnić jej transportu do szpitala.