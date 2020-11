Domagamy się uwzględnienia w podwyżkach wszystkich zatrudnionych przy opiece nad pacjentami z Covid-19 - napisał przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda w liście otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego. Związek chce podwyżek m.in. dla salowych i sanitariuszy.

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda / Adam Warżawa / PAP

Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" już na początku listopada zaprotestował przeciwko pominięciu podwyżkami części pracowników zatrudnionych przy pacjentach z Covid-19. Dzisiaj związkowcy kolejny raz sprzeciwili się decyzji rządu.

W liście otwartym do premiera szef Solidarności ocenił, że decyzja ministra zdrowia, nieuwzględniająca w podwyżkach wszystkich osób pracujących przy pacjentach chorych na Covid-19, "jest przykładem dzielenia pracowników na lepszych i gorszych". Przypomniał, że NSZZ "Solidarność" protestował przeciwko takiemu postępowaniu. Niestety od 3 listopada minister zdrowia Adam Niedzielski nawet nie raczył się do tego odnieść, co jest kolejnym przykładem braku woli rządu do dialogu z partnerami społecznymi - ocenił Piotr Duda.

Osoby pracujące przy pacjentach chorych na Covid-19, bez względu na wykonywany zawód i posiadane kwalifikacje, są tak samo zagrożone i pracują w takich samych warunkach. Podlegają tym samym obostrzeniom i muszą znosić te same uciążliwości. Tymczasem podwyżkę wynagrodzeń otrzymać mają jedynie lekarze i pielęgniarki. Pominięto salowe, sanitariuszy i sanitariuszki, pracowników technicznych i wiele innych osób, bez których oddział szpitalny nie może normalnie funkcjonować - zwraca uwagę szef Solidarności.

Jak można, Panie Premierze, wartościować zdrowie i życie ludzkie ze względu na wykonywany zawód? Jak można w tak cyniczny sposób segregować ludzi na lepszych i gorszych? I wreszcie jak można (...) prawie codziennie wzywać Solidarność do dialogu i jednocześnie na każdym kroku manifestować brak szacunku dla partnerów społecznych? - dodał.

Piotr Duda napisał, że związek domaga się pilnej zmiany decyzji ministra Niedzielskiego i uwzględnienia w podwyżkach wszystkich zatrudnionych przy opiece nad pacjentami z Covid-19.