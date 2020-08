Senator Krzysztof Kwiatkowski odbędzie kwarantannę w związku z możliwością zakażenia koronawirusem. Polityk przekazał tę informację na Twitterze; jak zaznaczył, powodem kwarantanny jest to, że miał kontakt z zakażonym koronawirusem senatorem Janem Filipem Libickim.

Krzysztof Kwiatkowski / Radek Pietruszka / PAP

Senator Koalicji Polskiej-PSL Jan Filip Libicki poinformował w sobotę wieczorem - także na Twitterze - że jest zakażony koronawirusem. Zapowiedział, że powiadomi sanepid o wszystkich osobach, z którymi miał bezpośredni kontakt w ostatnim czasie. Jak powiedział w niedzielę PAP marszałek Senatu Tomasz Grodzki, zaplanowane na przyszły tydzień posiedzenie Senatu (4-7 sierpnia) zostało przesunięte na 11-13 sierpnia. Powodem jest choroba Libickiego, który jest zakażony koronawirusem.

Szanowni Państwo, już prawdopodobnie wiecie z mediów, iż miałem kontakt z senatorem Libickim, zakażonym Covid-19. Dlatego do środy przebywać będę na kwarantannie, mając nadzieję, że wtedy wyniki testów ostatecznie potwierdzą, że jestem zdrowy - napisał na Twitterze Kwiatkowski. Zakończył swój wpis życząc wszystkim zdrowia.

Libicki z koronawirusem, przeniesione posiedzenie Senatu

"Uwaga! Ważna wiadomość! Mam koronawirusa. Oczywiście podam tych, których spotkałem w zeszłym tygodniu do Sanepidu. Gdybym o kimś zapomniał, proszę, by sam zrobi test" - napisał w sobotę na Twitterze senator Jan Filip Libicki. Jak wyjaśnił, nie zalicza się do chorych bezobjawowych - wystąpiła u niego gorączka i kaszel.

W związku z sytuacją marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował o przesunięciu posiedzenia Senatu, które miało się odbyć w tym tygodniu (4-7 sierpnia) na 11-13 sierpnia. Na kolejny tydzień zostały też przełożone posiedzenia senackich komisji.

Senatorowie i pracownicy Kancelarii Senatu, którzy mieli w ostatnim czasie kontakt z senatorem Janem Filipem Libickim (KP-PSL), zostaną zbadani na obecność koronawirusa - zaznaczył marszałek Senatu. Testy zostaną przeprowadzone we wtorek, ich wyniki mają być znane w środę.

Senator Jan Filip Libicki w rozmowie z TVN24 powiedział, że w ostatnim czasie kontaktował się m.in. z szefem Kancelarii Senatu Piotrem Świąteckim oraz dyrektorem Centrum Informacyjnego Senatu Grzegorzem Furgo. 30 lipca senator Libicki prowadził posiedzenie senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, a dwa dni wcześniej brał udział w obradach Rady Naczelnej PSL.

Chcemy u wszystkich osób wskazanych z kontaktu przeprowadzić testy. Niektórzy uczestniczą zdalnie w posiedzeniu, niektórzy przyjechali, więc chcemy, żeby to wszystko było zrobione i dopiero, jak będziemy mieli komplet wyników, będziemy mogli dalej bezpiecznie obradować - zaznaczył Tomasz Grodzki.

Jak dodał, badania zostaną zorganizowane we wtorek w Senacie, gdzie pobierane będą wymazy od senatorów i pracowników Kancelarii Senatu.